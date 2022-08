Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: quali giocatori schierare nella 2^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: I GIOCATORI DA SCHIERARE NELLA 2^ GIORNATA

Quali sono i consigli Fantacalcio per la 2^ giornata di Serie A? Siamo solo all’inizio della stagione e quindi è abbastanza difficile districarsi attraverso le varie scelte, alcuni rapporti di forza interni alle singole squadre sono ancora da definire e questo naturalmente incide. Idealmente, noi possiamo provare a tracciare la nostra Top 11 nei consigli Fantacalcio Serie A: per la 2^ giornata dunque disponiamo un 3-4-3 nel quale il portiere è Rui Patricio, impegnato in casa contro la neopromossa Cremonese, mentre nella linea difensiva possiamo piazzare Bremer, Alessio Romagnoli (anche se la retroguardia della Lazio è da registrare) e magari Kim Min-Jae che con il suo Napoli sfida il Monza al Diego Armando Maradona.

Naturalmente in una squadra di Fantacalcio che si rispetti esistono anche le alternative, da lasciare in panchina o alternare: per esempio Denzel Dumfries, che è un difensore per i consigli Fantacalcio Serie A ma in realtà gioca a centrocampo ed è già andato in gol, o ancora sicuramente Milan Skriniar, anche lui nell’Inter e sempre pericoloso sulle palle inattive. Per la porta, possiamo anche puntare su Marco Silvestri: l’Udinese affronta in casa la Salernitana e un clean sheet è possibile, nonostante i quattro gol incassati all’esordio dal Milan.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LA TOP 11

Con i consigli Fantacalcio Serie A proseguiamo spediti verso il centrocampo. Sempre un affare puntare su un giocatore come Sergej Milinkovic-Savic, andando alla ricerca di elementi di mezzo in grado di fare gol possiamo certamente citare Nicolò Zaniolo – che come sappiamo nella Roma fa il trequartista – e Giacomo Bonaventura, con la Fiorentina che punta in grande. Ha giocato un’ottima partita Ismael Bennacer e dunque si può sempre pensare all’algerino per i voti alti, gara complicata per Stefano Sensi (a Napoli) ma le sue qualità sono indubbie, così come quelle di Denis Zakaria e Manuel Locatelli (ma in Sampdoria Juventus il consiglio è Abdelhamid Sabiri, grande qualità).

In attacco? Sicuramente il primo nome da fare è quello di Dusan Vlahovic, già autore di una doppietta; con i nostri consigli Fantacalcio Serie A facciamo anche il nome di Tammy Abraham per la partita che lo attende (lo abbiamo detto: in casa contro la Cremonese), per completare il tridente poi si può sempre scegliere Ante Rebic che sembra già in ottima condizione. In panchina? Victor Osimhen è quasi una soluzione obbligata così come Ciro Immobile, una possibile sorpresa è Assan Ceesay che ha bagnato con il gol il suo esordio nel Lecce.











