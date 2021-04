Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: quali giocatori schierare nella 32^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

Il turno infrasettimanale ci accompagna verso i consigli Fantacalcio Serie A: siamo arrivati alla 32^ giornata e si gioca ancora a calendario fitto, in campo 48 ore dopo l’ultimo turno e dunque con la necessità, da parte degli allenatori, di dosare le forze per questi appuntamenti. Con la nostra panoramica dedicata al Fantacalcio vediamo dunque, partita per partita, quali sono i calciatori sui quali valga la pena puntare per questa giornata di Serie A: cominciamo dall’anticipo di martedì 20 aprile che è Verona Fiorentina, in casa scaligera Antonin Barak è in grande forma mentre Federico Ceccherini gioca una partita da ex, per la Viola il sempre presente Dusan Vlahovic (15 gol in campionato) ma vogliamo citare anche l’altro ex, ovvero Sofyan Amrabat.

Il mercoledì sarà inaugurato da Milan Sassuolo: chance di ripetersi per Ante Rebic già a segno contro il Genoa, poi ovviamente Gigio Donnarumma per la porta e il rientro importante di Alessio Romagnoli in difesa, nel Sassuolo si può puntare su Domenico Berardi (bestia nera del Milan) ma anche sul talento di Filip Djuricic. Avremo poi Bologna Torino nella quale potrà esserci una sorta di sfida tra giovani con Musa Barrow e Antonio Sanabria protagonisti dell’ultimo turno, e pronti a fare di nuovo i gol decisivi; Crotone Sampdoria potrebbe essere una buona occasione per Junior Messias e Adrien Silva, anche se il blucerchiato raramente porta bonus in termini di gol (ma occhio agli assist), Genoa Benevento invece è una partita da ex per Gianluca Lapadula che se la vedrà con Mattia Destro, inoltre Nicolas Viola attraversa un buon momento di forma.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE ALTRE PARTITE

Con i consigli Fantacalcio Serie A, eccoci ora alle altre partite della 32^ giornata. L’ex Dejan Kulusevski spera di avere un ruolo in Juventus Parma, un match nel quale torna anche Cristiano Ronaldo che fronteggia idealmente il rumeno Dennis Man, che in questo momento è l’uomo in più dei ducali con un piede in Serie B. Interessante, almeno a livello di curiosità, il duello dei Bastoni in Spezia Inter: tuttavia, se Alessandro dovrebbe partire titolare, Simone sembra destinato alla panchina e allora nei liguri occhio a M’Bala Nzola, che da tempo ha perso la via della rete e cercherà di ritrovarla contro la capolista. Udinese Cagliari per Juan Musso può essere un’altra occasione di clean sheet ma si troverà di fronte un Joao Pedro sempre determinante per la squadra isolana; in Roma Atalanta citiamo come sempre Duvan Zapata e Luis Muriel, ma poi occhio ai tre ex Leonardo Spinazzola – ancora non al top, potrebbe partire dalla panchina – Roger Ibanez e naturalmente Gianluca Mancini che è un difensore goleador. Infine Napoli Lazio, una partita che ha sempre regalato emozioni: sarà duello di talento tra Lorenzo Insigne e Joaquin Correa, per Ciro Immobile è sempre un match speciale e i partenopei ritrovano anche Hirving Lozano dopo la squalifica, il grande ex è naturalmente Pepe Reina.

