Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: quali giocatori schierare nella 9^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: ECCO SU CHI PUNTARE

Eccoci pronti ad un altro viaggio attraverso i consigli Fantacalcio Serie A, nel quale proviamo a ipotizzare su quali calciatori sia meglio puntare per costruire le vostre squadre: siamo arrivati alla nona giornata che si apre sabato 28 novembre con Sassuolo Inter, i neroverdi sono la grande sorpresa del campionato e ritrovano Francesco Caputo, bisogna puntare su di lui come su Filip Djuricic e Domenico Berardi mentre per i nerazzurri occhio a Nicolò Barella e naturalmente ai numeri straordinari di Romelu Lukau. In Benevento Juventus si può scommettere sulla voglia di Kamil Glik, che ha giocato tanti derby con la maglia del Torino, e il ritorno di Gianluca Lapadula; dall’altra parte Cristiano Ronaldo ha sempre segnato in questo campionato e sta crescendo Matthijs De Ligt, che ha giocato solo due partite ma sta ritrovando la migliore condizione. In Atalanta Verona Luis Muriel cerca riscatto e Robin Gosens vuole dimostrare di poter essere ancora importante in zona gol, dall’altra parte Samuel Di Carmine è pronto a riprendere la via della rete e sui calci piazzati Miguel Veloso rimane una certezza.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE ALTRE PARTITE

Con i consigli Fantacalcio Serie A arriviamo alla domenica: Lazio Udinese ci presenta un Joaquin Correa in grande forma così come Ciro Immobile, Juan Musso è reduce dal clean sheet – con parata decisiva – contro il Genoa e poi attenzione a Gerard Deulofeu, forse in uscita dalla panchina. Per Bologna Crotone i nomi possono essere quelli di Musa Barrow e Junior Messias senza però dimenticarsi dell’ottimo Roberto Soriano che parte dalla trequarti felsinea, invece in Milan Fiorentina mancherà Ibrahimovic e dunque può avere un occasione Jens Petter Hauge in gol domenica scorsa, sull’altro versante può farcela Franck Ribéry ma si rivede anche José Callejon, che contro i rossoneri ha già dimostrato di poter fare bene. Per Cagliari Spezia possiamo citare Giovanni Simeone e un Razvan Marin che ha già preso per mano gli isolani, in casa ligure Tommaso Pobega resta un giocatore dalle ottime qualità e che ha fatto vedere di poter segnare. Abbiamo poi il big match Napoli Roma: tanti nomi, da Piotr Zielinski che dovrebbe tornare titolare al ritrovato Dries Mertens, ma chiaramente attenzione a Henrik Mkhitaryan che ha svoltato rispetto allo scorso anno e arriva dalla doppietta al Parma. In Torino Sampdoria avrà voglia di farsi notare l’ex Karol Linetty, stesso discorso sull’altro versante per Fabio Quagliarella, ma altri giocatori con un passato nella rispettiva avversaria sono Simone Zaza (in gol domenica scorsa) e Federico Bonazzoli. Infine, Genoa Parma: occasione in porta per Federico Marchetti vista la squalifica di Perin, nella difesa ducale sarà nuovamente titolare il venezuelano Yordan Osorio che appare in crescita, e si potrebbe dunque puntare su di lui.



