Consigli Fantacalcio Serie A: ecco la nostra Top 11 per l'undicesima giornata del massimo campionato, con le scelte sui calciatori da schierare.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LA NOSTRA TOP 11!

Già venerdì 7 novembre si parla di consigli Fantacalcio Serie A, perché l’undicesima giornata del massimo campionato scatta questa sera con Pisa Cremonese e dunque è tempo di stilare la nostra Top 11, sempre con il modulo 3-4-3 che è forse il migliore almeno in termini assoluti.

In porta puntiamo su Jean Butez: il Como è riuscito a non concedere gol nemmeno al Napoli e il francese merita una menzione, inoltre il Cagliari in questo momento non spaventa tantissimo offensivamente. In difesa, il primo nome che facciamo è quello di Tiago Gabriel, il Lecce ospita il Verona e appare abbastanza solido da fornire una buona prestazione con punti pesanti in arrivo.

Lo affianchiamo a Strahinja Pavlovic, cui Massimiliano Allegri sembra aver dato nuovo vigore come conferma il gol, decisivo e pesantissimo, messo a segno contro la Roma, per un’altra vittoria di cartello dei rossoneri che in questo momento possono abbondantemente giocarsi lo scudetto.

Per chiudere la difesa nei consigli Fantacalcio Serie A inseriamo Amir Rrahmani: il Napoli è in difficoltà, ma da quando il kosovaro è rientrato ha saputo se non altro ridare solidità a un reparto che non ha subito reti nelle ultime tre partite, certamente una buona base anche se a Bologna comunque non sarà semplice.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: SORPRESE E RINASCITE

I consigli Fantacalcio Serie A ci portano a parlare del centrocampo, inevitabile citare quel Riccardo Orsolini che secondo la lega “ufficiale” è schierabile in questo reparto ed è capocannoniere del campionato, per lo stesso motivo Hakan Calhanoglu merita di essere menzionato e poi andiamo a fare il nome di Morten Frendrup, il Genoa che finalmente ha vinto la sua prima partita riparte da Daniele De Rossi e il danese potrebbe essere un giocatore determinante. Inseriamo infine Lorenzo Pellegrini: tornato titolare nella Roma, sfida l’Udinese con la possibilità di tornare al gol ed essere determinante per i giallorossi.

Andiamo poi sull’attacco, nei consigli Fantacalcio Serie A ecco Dusan Vlahovic che nelle ultime uscite è stato il migliore della Juventus ritrovando anche il gol (in Champions League) e può essere rivitalizzato dalla cura Luciano Spalletti, Gianluca Scamacca è rientrato nell’Atalanta e, visto il match contro il Sassuolo, possiamo provare a puntare sul gol dell’ex che sarebbe molto importante per una Dea apparsa in calo per prestazioni e risultati nelle ultime uscite, e infine a completamento della nostra Top 11 ecco, per motivi analoghi, Patrick Cutrone che il Parma spera sempre di ritrovare nel massimo delle possibilità.