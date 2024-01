Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 20^ gornata? (13-14 gennaio 2024)

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE NELLA 20^ GIORNATA?

La nostra rubrica dei consigli Fantacalcio Serie A entra oggi nella 20^ giornata di campionato: inizia il girone di ritorno, e come sappiamo le scelte per le vostre squadre saranno influenzate anche dalla Coppa d’Africa che apre i suoi battenti, e vede impegnati tanti calciatori del nostro torneo. La Top 11 che schieriamo con il 3-4-3 è consuetudine nei consigli Fantacalcio Serie A: in porta vogliamo puntare su Marco Carnesecchi, che sembra aver strappato la maglia di titolare dell’Atalanta a Juan Musso e affronta in questo turno una partita sulla carta abbordabile, perché la Dea gioca in casa contro il Frosinone.

In difesa facciamo il nome di Daniele Rugani, pronto a sfruttare la squalifica di Federico Gatti e già in gol negli ottavi di Coppa Italia contro la Salernitana; poi Alessandro Buongiorno, che con il Torino fa visita al Genoa e lui pure arriva da un gol importante, quello nell’incredibile 3-0 granata al Napoli. Il terzo nome che spendiamo per la difesa, nei consigli Fantacalcio Serie A, è invece quello di Alessio Romagnoli: il centrale della Lazio affronta il Lecce ed è lui a dover suonare la carica ad una squadra in ripresa e che sta concretamente puntando un posto nella prossima Champions League.

CONSIGLI FANTCALCIO SERIE A: CENTROCAMPO E ATTACCO

Passiamo ora al centrocampo per i consigli Fantacalcio Serie A. Sicuramente è un affare Giacomo Bonaventura, il cui rendimento è sempre sopra le righe e nonostante un rigore sbagliato rimane uno dei migliori calciatori di una Fiorentina che sta puntando la Champions League; poi possiamo parlare di Matteo Prati, perché il Cagliari è in zona retrocessione ma lui sta confermando quanto di buono aveva fatto vedere con la Spal in Serie B. Abbiamo poi un Tijjani Reijnders pronto a prendersi la scena nel big match contro la Roma, e naturalmente il solito Hakan Calhanoglu metronomo dell’Inter capolista, e anche rigorista.

In attacco certamente puntiamo su tre giocatori chiamati in causa in questa 20^ giornata: Gianluca Scamacca non deve far rimpiangere Ademola Lookman partito per la Coppa d’Africa, lo stesso vale per Giacomo Raspadori (in alternativa Giovanni Simeone: da capire chi giocherà) che dovrà fare le veci di Victor Osimhen in un Napoli in crisi, ma che ospita la Salernitana. Infine Sydney Van Hooijdonk: se sarà scelto avrà una bella occasione, nel Bologna è squalificato Zirkzee e dunque il suo connazionale ha l’opportunità di mettersi in mostra agli ordini di Thiago Motta, sperando che il Bologna si riprenda dopo un periodo non troppo brillante.











