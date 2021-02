Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 22^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A 22^ GIORNATA: QUALI GIOCATORI SCHIERARE?

Eccoci arrivati a un altro appuntamento con i consigli Fantacalcio Serie A: quali sono i giocatori che vale la pena schierare nelle vostre squadre? Le scelte sono sempre complesse, e allora affrontiamo il tema partita per partita: venerdì sera si parte con Bologna Benevento, inevitabile fare il nome di Musa Barrow che è reduce dalla doppietta di Parma ma dall’altra parte il rigorista Nicolas Viola è tornato a pieno regime, e poi occhio a Lorenzo Montipò che con le sue parate porta sempre tanti bonus. Al sabato, Torino Genoa può essere l’occasione buona per Andrea Belotti di aumentare il suo bottino di reti, nel Grifone è stato da subito determinante Kevin Strootman, così come Lennart Czyborra e poi chiaramente Mattia Destro sta segnando come mai aveva fatto in carriera.

Napoli Juventus è il big match: da una parte Hirving Lozano e Lorenzo Insigne, ma la difesa azzurra è in emergenza e allora attenzione ad Alvaro Morata – a secco da tempo – e ovviamente Cristiano Ronaldo, per poi citare Weston McKennie sempre bravissimo negli inserimenti. Volendo, Wojciech Szczesny perché la difesa bianconera subisce pochissimo ultimamente. Abbiamo poi Spezia Milan: fari puntati sull’ex Tommaso Pobega, ma anche sul rientro da titolare di Hakan Calhanogu e poi ovviamente Zlatan Ibrahimovic, che lotta per il titolo di capocannoniere.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE ALTRE PARTITE

Con i consigli Fantacalcio Serie A siamo arrivati alle partite della domenica, inaugurate da Roma Udinese: senza Smalling tocca a Kumbulla in difesa, da tenere in considerazione un Borja Mayoral che con l’esclusione di Dzeko avrà sempre più minuti. In Cagliari Atalanta ci sarà la solita staffetta tra Duvan Zapata e Muriel, ed è il primo che dovrebbe partire titolare, alle sue spalle Ilicic ma sta salendo il rendimento di Maehle, in casa isolano puntiamo sul ritorno al gol di Giovanni Simeone e la leadership difensiva e generale di Diego Godin, una minaccia sui calci da fermo. Sampdoria Fiorentina ci presenta il ritorno in campo di Castrovilli, che deve ritrovare continuità; sull’altro versante possiamo parlare di un Keita Baldé Diao sempre più importante per la Sampdoria, così come Adrien Silva in mezzo al campo.

Ci sarà Crotone Sassuolo: un’occasione per gli squali? Forse, quindi potrebbe arrivare il primo gol di Samuel Di Carmine con la maglia rossoblu e l’attaccante si confronta oggi con bomber Francesco Caputo ma anche Filip Djuricic e Hamed Traoré. Inter Lazio, altro big match: il gol dell’ex Stefan De Vrij è una probabilità, ma anche il consueto graffio di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez o magari una sontuosa prestazione di Nicolò Barella e Luis Alberto, tra i migliori centrocampisti anche in Europa. Tra i biancocelesti citiamo ovviamente anche Ciro Immobile; infine nel Monday Night Verona Parma avremo la possibilità di un ritorno alla rete del terzino goleador Federico Dimarco, dall’altra parte non possiamo che fare il nome di Zirkzee, che promette scintille e gol salvezza per i ducali.



