Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 24^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LA 24^ GIORNATA

Inauguriamo un nuovo capitolo dedicato ai consigli Fantacalcio Serie A: le partite di cui parliamo sono quelle valide per la 24^ giornata, e come sempre possiamo dunque partire con la nostra Top 11 che viene schierata secondo il modulo 3-4-3, in termini generali quello più “fruttuoso” in un gioco come questo. In porta puntiamo su Wojciech Szczesny, che con la sua Juventus affronta il derby contro il Torino; in alternativa un nome a sorpresa che è quello di Marco Silvestri, la sua Udinese se la gioca in casa contro lo Spezia e in ogni caso come votazioni e parate siamo tra i migliori nel ruolo.

Proseguendo, eccoci alla difesa: qui magari possiamo citare la rivelazione Federico Baschirotto che con il Lecce ospita il Sassuolo e ha già segnato tre gol in campionato, poi un Nicolò Casale in crescita, e impegnato nella partita interna che la Lazio gioca contro la Sampdoria penultima e quasi rassegnata alla retrocessione, e certamente anche Isak Hien, che Marco Zaffaroni ha fatto diventare leader del reparto del Verona (in casa contro la Fiorentina) con ottimi risultati.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CENTROCAMPO E ATTACCO

Proseguendo la nostra analisi sui consigli Fantacalcio Serie A, a centrocampo possiamo citare Nicolò Fagioli: il giovane della Juventus ha un’occasione per incidere visto che Locatelli è squalificato – anche se Massimiliano Allegri potrebbe puntare su Leandro Paredes, in forte calo. Citazione d’obbligo per Hakan Calhanoglu, che con l’Inter va a caccia del gol sul campo del Bologna; e poi certamente per Sandro Tonali, uno che la palla in porta la sa mettere ma soprattutto è determinante per le giocate nel suo Milan, chiamato comunque a una partita non semplice contro l’Atalanta. Come quarto centrocampista indichiamo Bryan Cristante, spesso sottovalutato in una Roma che è ospite della Cremonese.

Passiamo adesso all’attacco: certamente Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia – Empoli Napoli – sono due nomi da fare sempre e comunque, oggi però vogliamo puntare su un Assan Ceesay tornato al gol con il Lecce e magari anche su Rasmus Hojlund, ormai diventato titolare di un’Atalanta che crede ancora di potersi qualificare alla prossima Champions League e dunque vuole stupire anche a San Siro contro il Milan. Andiamo poi con un ultimo nome: quello di Boulaye Dia, rivelazione della Salernitana e che nella 24^ giornata potrebbe fare male al Monza. Allo stesso modo, non possiamo non citare il suo compagno di reparto Krzysztof Piatek, anche se dal suo ritorno in Serie A avremmo aspettato qualcosa in più.











