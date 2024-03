Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 29^ giornata? (oggi 15 marzo 2024)

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI GIOCA NELLA 29^ GIORNATA?

Eccoci arrivati ad un altro appuntamento con i consigli Fantacalcio Serie A: siamo arrivati alla 29^ giornata e iniziamo a stilare la nostra consueta Top 11 venerdì 15 marzo, perché è in programma l’anticipo Empoli Bologna. Dunque schieriamo il 3-4-3: in porta scegliamo Michele Di Gregorio che con il suo Monza, che sta facendo molto bene, ospita il Cagliari in una partita che potrebbe anche portare un cleah sheet all’estremo difensore brianzolo. Come leader della difesa vogliamo indicare Gleison Bremer, in Juventus Genoa, perché i bianconeri vanno a caccia di riscatto e il brasiliano può suonare la carica magari anche con un gol.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 28^ giornata? (oggi 8 marzo 2024)

Altri due difensori di cui possiamo parlare nei consigli Fantacalcio Serie A? In Roma Sassuolo può arrivare un altro bel momento per Gianluca Mancini, con i giallorossi che stanno facendo molto bene e lui che è leader di un reparto che Daniele De Rossi è riuscito a sistemare, poi come terzo nome facciamo quello di Lautaro Giannetti: l’Udinese arriva dalla fondamentale vittoria sul campo della Lazio, l’argentino arrivato a stagione in corso si sta facendo notare al di là del gol preziosissimo con cui i friulani avevano sbancato l’Allianz Stadium, oggi Gabriele Cioffi ne ha fatto il riferimento nel suo reparto arretrato.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 27^ giornata? (oggi 1° marzo 2024)

CONSIGLI FANTALCALCIO SERIE A: CENTROCAMPO E ATTACCO

Procediamo nei consigli Fantacalcio Serie A per la 29^ giornata parlando anche di centrocampo e attacco. Due sconfitte consecutive per un Empoli tornato a soffrire, la riscossa può essere lanciata da Szymon Zurkowski che Davide Nicola ha avvicinato alla porta; poi ecco Nikola Vlasic, punto di riferimento tra le linee di un Torino a caccia di un’affermazione sul campo dell’Udinese, e come terzo nome è impossibile non dire Teun Koopmeiners, già in doppia cifra di gol in campionato con la doppietta alla Juventus. Chiudiamo la mediana parlando di Tijjani Reijnders, che è diventato da poco papà ed è pronto a riprendere le redini della squadra rossonera.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 26^ giornata? (oggi 23 febbraio 2024)

Passando ora all’attacco, con i consigli Fantacalcio Serie A, sarà una partita da ex per Duvan Zapata che con una rete arriverebbe a quota 10 in questo campionato per lui più che positivo, poi dobbiamo citare Dusan Vlahovic che torna dalla squalifica e avrà tanta voglia di aiutare la Juventus a riprendere la marcia. Ultimo nome sulla lista per il reparto offensivo, Paulo Dybala: la Joya sta benissimo, recentemente ha anche segnato la prima tripletta con la maglia della Roma e nel match casalingo contro il Sassuolo potrebbe aggiungere altri tasselli al suo record di marcature nel massimo campionato italiano, che è di 22 gol ai tempi della Juventus.











© RIPRODUZIONE RISERVATA