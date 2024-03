Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 30^ giornata (30 marzo-1 aprile 2024)

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE NELLA 30^ GIORNATA?

Ancora una volta eccoci pronti all’appuntamento con i consigli Fantacalcio Serie A, parliamo della 30^ giornata che arriva dopo la sosta per le nazionali e come sempre mettiamo in campo la nostra Top 11 schierata con il modulo 3-4-3. In porta questa volta poche esitazioni nello scegliere Yann Sommer, portiere dell’Inter che ha la migliore difesa del campionato e ospita un Empoli tornato a faticare e rischiare la retrocessione, che ha il peggior attacco del torneo. Il nostro leader difensivo è Alessandro Buongiorno, ormai stabile elemento della nostra nazionale che guida il Torino nella partita casalinga contro il Monza.

Un altro nome che possiamo spendere nel reparto arretrato è quello di Malick Thiaw: non semplice l’impegno di Firenze, ma il tedesco del Milan dopo qualche critica per le ultime prestazioni vuole dimostrare di poter essere importante, soprattutto adesso che si è nuovamente infortunato Pierre Kalulu. A completare il pacchetto arretrato nei consigli Fantacalcio Serie A vogliamo puntare invece su Sam Beukema, perché il Bologna merita pienamente quella che sarebbe una storica qualificazione in Champions League.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CENTROCAMPO E ATTACCO

Con i consigli Fantacalcio Serie A passiamo adesso a parlare di centrocampo e attacco. Un nome a sorpresa può essere quello di Samuel Iling Junior, che appariva un “caso” e al quale invece Massimiliano Allegri ha ridato tanto campo nelle ultime uscite. Insieme a lui allora possiamo citare Luca Mazzitelli, che nel Frosinone ospite del Genoa può portare gol pesanti per la salvezza; e poi ancora ecco un Houssem Aouar che potrebbe godere della squalifica di Lorenzo Pellegrini e di come Daniele De Rossi ha trasformato la Roma. Quarto nome per il centrocampo, Gianluca Gaetano: da gennaio ha fatto bene nel Cagliari ed è pronto a stupire ulteriormente.

Chiudiamo i consigli Fantacalcio Serie A con l’attacco, qui inevitabile il nome di Lautaro Martinez che è sempre più capocannoniere ma facciamo anche quello di Tijjani Noslin, perché dall’olandese del Verona possono passare i gol per una salvezza che nelle ultime settimane l’Hellas è riuscito ad avvicinare. Infine, come terzo nome a chiudere il reparto offensivo e la Top 11, ecco Andrea Belotti: un giorno il Gallo sarebbe potuto andare al Milan per 100 milioni d euro, oggi con la maglia della Fiorentina potrebbe far male ai rossoneri e aumentare le speranze europee della squadra viola.











