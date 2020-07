Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 32^ giornata?

Siamo pronti a vivere un’altra intensa giornata con i consigli Fantacalcio Serie A: il massimo campionato non conosce soste e arriva al suo 32^ turno, segnato da due incroci di alta classifica ma, in generale, da partite di grande interesse per la classifica. Iniziamo subito allora: Lazio Sassuolo può rappresentare l’appuntamento con il gol numero 30 per Ciro Immobile ma attenzione allo straordinario tridente neroverde, in questo momento è Domenico Berardi il giocatore che appare più in forma per la squadra di Roberto De Zerbi. Per Brescia Roma vogliamo citare l’ex Stefano Sabelli sempre attivo sulla corsia destra, per i giallorossi Carles Perez sta dimostrando di poter crescere mentre per Gianluca Mancini questo è quasi un derby personale visti i trascorsi con l’Atalanta. Juventus Atalanta è il big match, e la Dea sogna lo scudetto con Duvan Zapata che spesso ha fatto male ai bianconeri, e con la difesa guidata da José Luis Palomino e i gol dall’esterno di Robin Gosens. La capolista ritrova però Paulo Dybala: come Cristiano Ronaldo sempre a segno nel post-lockdown, e inoltre Adrien Rabiot sta davvero salendo di colpi.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: 32^ GIORNATA

Con i consigli Fantacalcio Serie A andiamo adesso alle partite di domenica e lunedì. In Genoa Spal c’è il duello tra i bomber di casa nostra Andrea Pinamonti e Andrea Petagna, ma potrebbe anche tornare al gol Lasse Schone sfruttando magari i calci da fermo. Cagliari Lecce può portare al gol numero 18 di Joao Pedro e si affrontano inoltre due ottimi portieri come Alessio Cragno e Gabriel, reduci da partite sopra le righe. In Fiorentina Verona dovrebbe tornare Gaetano Castrovilli e ci si può fare un pensiero, sempre una buona idea invece schierare Franck Ribéry. Così come puntare su Andreas Cornelius e Dejan Kulusevski in Parma Bologna: anche qui citiamo un portiere e cioè Luigi Sepe, tra i felsinei è un grande momento soprattutto per Musa Barrow.

C’è Udinese Sampdoria: Juan Musso e Emil Audero stanno vivendo buoni momenti, Kevin Lasagna è in grande forma per i friulani mentre tra i blucerchiati il difensore giapponese Maya Yoshida si è rivelato un acquisto davvero azzeccato. Parata di stelle in Napoli Milan: Hirving Lozano partirà forse dalla panchina ma sta giocando molto bene e ha ritrovato il gol, Kalidou Koulibaly sta tornando sui suoi livelli, Diego Demme è stato un rinforzo pazzesco in inverno. I rossoneri rispondono chiaramente con il filotto realizzativo di Ante Rebic ma anche le giocate di Hakan Calhanoglu e della sorpresa Alexis Saelemaekers; poi Inter Torino che è il Monday Night, qui inevitabile fare i nomi di Samir Handanovic e Romelu Lukaku e, dall’altra parte, quelli di Simone Verdi e Andrea Belotti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA