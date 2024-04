Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 34^ giornata? (oggi 26 aprile 2024)

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LA TOP 11 PER LA 34^ GIORNATA

Su chi bisognerà puntare nella 34^ giornata? Ecco la nostra rubrica dedicata ai consigli Fantacalcio Serie A, nella quale schieriamo la nostra Top 11 con il modulo 3-4-3 e siamo alla ricerca dei calciatori che potrebbero fare la differenza questo fine settimana. In porta una doppia opzione: Lukas Skorupski, in casa contro l’Empoli per spingere il Bologna ancor più vicino a quella che sarebbe una storica qualificazione in Champions League, e Wladimiro Falcone che con il suo Lecce accarezza la salvezza dopo il tris a Reggio Emilia, i salentini ospitano il Monza che, avendo poco da chiedere al suo campionato, è in calo.

Capitolo difesa: voglia di riscatto per Federico Gatti che ha saltato la semifinale di Coppa Italia e in Juventus Milan potrebbe esaltare le sue doti di combattente, Gianluca Mancini a Napoli va a caccia di un altro gol pesante per aiutare la Roma a inseguire quarto o quinto posto, dopo il ko interno contro il Bologna. Il terzo nome che facciamo è quello di Alberto Dossena, titolare in un Cagliari che va a Marassi nel tentativo di blindare una salvezza avvicinata con i pareggi contro Inter e Juventus, il classe ’98 potrebbe essere l’emblema dell’impresa eventualmente timbrata da Claudio Ranieri.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CENTROCAMPO E ATTACCO

Passiamo adesso al centrocampo nella valutazione dei consigli Fantacalcio Serie A. Tutto sommato possiamo citare Piotr Zielinski, a una delle ultime grandi partite con la maglia del Napoli, poi certamente Teun Koopmeiners già autore di 11 gol con l’Atalanta, anche lui al passo d’addio con l’attuale squadra. Citiamo poi Tijjani Reijnders, la cui prima stagione con il Milan è stata più che positiva: la trasferta dell’Allianz Stadium contro la Juventus potrebbe in qualche modo rappresentare la sua consacrazione. A completare il reparto ecco invece Maxime Lopez: partita da ex contro il Sassuolo, e potrebbe dunque arrivare il gol dell’ex per aiutare la Fiorentina a inseguire l’Europa.

In attacco Victor Osimhen ha una bella occasione per lasciarsi in modo positivo con i tifosi del Napoli, trovando il gol nella sempre sentita sfida contro la Roma; Lautaro Martinez insegue il titolo di capocannoniere e, davanti ai suoi tifosi, ci terrà a festeggiare lo scudetto vinto nel derby con una rete al Torino. Infine, a chiusura dei consigli Fantacalcio Serie A per la 34^ giornata, ecco Walid Cheddira: il marocchino del Frosinone sta attraversando un bel periodo, i ciociari ospitano la Salernitana con quasi entrambi i piedi in Serie B e dunque c’è una bella opccasione anche e soprattutto per lo sprint salvezza dei suoi.











