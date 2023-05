CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A/ Dritte 37^ giornata: ci sarà turnover tra i portieri?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: I PORTIERI

Parlando ancora dei consigli Fantacalcio Serie A, possiamo fare un focus sui portieri e dire che in queste ultime giornate alcune gerarchie potrebbero essere sovvertite. È così da qualche settimana in casa Atalanta: Marco Sportiello ha preso il posto di Juan Musso, Gian Piero Gasperini anche nelle passate stagioni alternava i suoi portieri ma certo non ci aspettavamo che l’argentino potesse perdere il posto in questo modo. Nella Sampdoria l’infortunio di Emil Audero ha spalancato la porta blucerchiata prima al diciannovenne sloveno Martin Turk e poi al veterano Nicola Ravaglia, che la Serie A l’aveva saggiata soprattutto a Cesena ormai 11 anni fa.

Poi possiamo anche dire che la corsa della Fiorentina in Conference League ha permesso a Michele Cerofolini di ritagliarsi un bello spazio: il classe ’99, cresciuto nel settore giovanile della Viola, ha dato qualche partita di riposo al titolarissimo Pietro Terracciano, sfruttando anche la grande sfortuna capitata a Salvatore Sirigu la cui stagione è terminata poche settimane dopo essersi trasferito dal Napoli alla Fiorentina, nello scambio che ha portato Pierluigi Gollini a vestire la maglia partenopea. Insomma: nei consigli Fantacalcio Serie A bisogna porre attenzione ai portieri… (agg. di Claudio Franceschini)

LA TOP 11 PER LA 37^ GIORNATA

I consigli Fantacalcio Serie A sono arrivati alla conclusione, o quasi, della stagione: quella che inizia venerdì 26 maggio è infatti la 37^ giornata, di conseguenza mancano soltanto due turni per concludere un campionato che è stato certamente entusiasmante. Come sempre noi vogliamo citare i migliori calciatori da schierare nella giornata, ma va fatto un inciso: ormai parecchie squadre si giocano davvero poco, e le finali delle coppe europee apriranno ad un turnover anche massiccio. Dunque, sarà difficile schierare la nostra Top 11: secondo il 3-4-3, possiamo fare più una valutazione generale su come sia andata la stagione e scommettere magari su qualche sorpresa.

In porta, citiamo allora Guillermo Ochoa: la Salernitana ospita un’Udinese assolutamente tranquilla, il messicano anche in Serie A ha dimostrato di essere un portiere da grandi bonus e parate determinanti. Per la difesa, andiamo magari con chi si gioca ancora qualcosa: in Verona Empoli appare giusto parlare di Diego Coppola, giovane lanciato da Marco Zaffaroni e che è stato in crescita per tutta la stagione. Poi in Juventus Milan va nominato il sempre affidabile Danilo, leader della difesa bianconera, ma per contro nella stessa partita non possiamo non fare il nome dello stantuffo Theo Hernandez che dopo un periodo di appannamento sembra tornato sui suoi abituali standard.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CENTROCAMPO E ATTACCO

Proseguendo l’analisi dei consigli Fantacalcio Serie A, parliamo adesso del centrocampo: menzione per Edoardo Bove, per contingenze ma anche molti meriti quasi un titolare nella Roma che fa visita alla Fiorentina. Al suo fianco possiamo schierare Luis Alberto, che con la sua Lazio qualificata in Champions League affronta la Cremonese retrocessa in Serie B; e sicuramente anche Patrick Ciurria, il jolly del Monza che sta vivendo la stagione della consacrazione. Come quinto nome, magari, Nikola Vlasic: il croato del Torino è tornato a segnare recentemente, e potrebbero essere queste le ultime apparizioni con la maglia granata.

Infine con i consigli Fantacalcio Serie A valutiamo l’attacco: qui possiamo fare il nome di Dusan Vlahovic, che come tutta la Juventus va alla ricerca dell’orgoglio perduto con il disastro di Empoli post-penalizzazione. Tuttavia, nelle ultime due giornate è quasi impossibile non citare chi si gioca il titolo di capocannoniere del campionato: Victor Osimhen e Lautaro Martinez, per motivi diversi, potrebbero non essere in campo (almeno come titolari) in Bologna Napoli e Inter Atalanta, ma entrambi hanno raggiunto o superato quota 20 gol e nei 180 minuti che restano per chiudere la stagione saranno inevitabilmente in copertina, volendosi divertire.











