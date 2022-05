Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 38^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE DRITTE SULLA 38^ GIORNATA

I consigli Fantacalcio Serie A ci fanno compagnia per l’ultima volta, almeno in questa stagione: siamo infatti arrivati alla 38^ giornata ed è tempo di salutare un campionato entusiasmante, che deve ancora regalarci i suoi ultimi verdetti. Prima di sciorinare le dritte sui giocatori da schierare, va fatta una premessa: l’ultima giornata ci regala anche partite che dal punto di vista della classifica dicono poco, ci sono squadre che ormai non si giocano nulla e, di conseguenza, le scelte degli allenatori potrebbero vertere su parecchie seconde linee, influenzando il Fantacalcio.

Per questo motivo dunque proveremo a valutare soprattutto quelle gare in cui i vari obiettivi non siano ancora stati raggiunti; poi potremmo anche citare qualche eventuale sorpresa, perché un clima “vacanziero” su certi campi potrebbe anche portare a gare spumeggianti e ricche di gol, dunque bonus/malus. Vedremo, iniziamo allora il nostro viaggio attraverso i consigli Fantacalcio Serie A per questa 38^ giornata, partendo dalla ideale Top 11 che si potrebbe schierare secondo le partite che ci faranno compagnia nell’ultimo fine settimana della stagione.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LA TOP 11

Per i consigli Fantacalcio Serie A schieriamo la nostra Top 11 con il 3-4-3. In porta Handanovic, che gioca in casa contro la Sampdoria e vuole lo scudetto come tutta l’Inter, per quanto possa essere difficile; in difesa vogliamo parlare di Giorgio Chiellini, che saluta definitivamente la Juventus e dunque potrebbe essere in campo come titolare; al suo fianco Marash Kumbulla che giocherà titolare visto che la Roma avrà poi la finale di Conference League, e magari Nikola Milenkovic che nel match contro i bianconeri sarà stimolato come tutta la Fiorentina.

A centrocampo impossibile non fare il nome di un trascinante Sandro Tonali, così come quello del sempre utile Teun Koopmeiners; vogliamo però citare anche Kristjan Asllani, giovanissimo dell’Empoli già nel mirino delle big, e Sergej Milinkovic-Savic che potrebbe salutare la Lazio con un gol che valga la qualificazione alla prossima Europa League. Davanti, Dusan Vlahovic potrebbe segnare il gol dell’ex a Firenze sempre che Massimiliano Allegri lo faccia giocare; Rafael Leao è in un periodo di forma devastante e ha segnato reti pesantissime nella corsa scudetto; a completare il tridente mettiamo Lautaro Martinez, perché l’Inter è ancora in corsa per il tricolore.











