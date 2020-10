Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 4^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI MANDARE IN CAMPO?

I consigli Fantacalcio Serie A sono arrivati alla quarta giornata: sabato 17 ottobre ci sono ben quattro anticipi, il primo è Napoli Atalanta nel quale Hirving Lozano potrebbe aumentare la sua produzione offensiva, ma dall’altra parte il trio Alejandro Gomez-Luis Muriel-Duvan Zapata promette scintille e attenzione anche agli esterni Hans Hateboer-Robin Gosens. Il derby Inter Milan ha la squadra nerazzurra decimata dal Coronavirus: Arturo Vidal è pronto a segnare il primo gol con la nuova maglia e Romelu Lukaku ha già punito il Diavolo l’anno scorso, ma dall’altra parte un grande ex come Zlatan Ibrahimovic e il sempre importante Hakan Calhanoglu sono pronti a dire la loro. Ci sarà Sampdoria Lazio: senza Immobile Simone Inzaghi dovrà puntare su Felipe Caicedo ma in copertina va l’ex Joaquin Correa, per i blucerchiati Morten Thorsby ha già dimostrato di essere un importante jolly. Crotone Juventus si gioca senza Cristiano Ronaldo, risultato positivo al Coronavirus: avanza Dejan Kulusevski che fa coppia con Morata e dunque possibile esordio dal primo minuto per Federico Chiesa, osservato speciale come Simy tra gli squali, memore di quella splendida rovesciata con cui punì i bianconeri due anni fa.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LA 4^ GIORNATA

Con i consigli Fantacalcio Serie A arriviamo alle partite della domenica: in Bologna Sassuolo sfida di qualità tra Riccardo Orsolini, a caccia di riscatto dopo un avvio sotto tono, e Filip Djuricic che assiste alla perfezione gli uomini gol tra i neroverdi. Spezia Fiorentina non avrà in campo Galabinov, tre gol su tre per i liguri: attacco affidato a M’Bala Nzola ma occhio dal centrocampo alle incursioni di Giulio Maggiore, per la viola arriva l’esordio di José Callejon e sarà interessante valutare il suo impatto. In Torino Cagliari possiamo certamente citare Federico Bonazzoli, che vaggia verso una maglia da titolare al fianco di Belotti; per gli isolani potrebbe tornare al gol Leonardo Pavoletti, che però partirà dalla panchina. Udinese Parma può segnare l’esordio bianconero di Gerard Deulofeu ma la certezza friulana rimane sempre Kevin Lasagna, Nicolas sostituirà in porta Musso che si è rotto il menisco. Per il Parma, occhio a Yohann Karamoh che si gioca il posto con Inglese al fianco di Gervinho, ma va segnalato l’esordio di Wylan Cyprien in mezzo al campo. Roma Benevento sarà goleada? In questa eventualità bisogna puntare su Edin Dzeko e Jordan Veretout che calcia i rigori, dall’altra parte Gianluca Lapadula ha già dimostrato di poter fare la differenza e con lui anche Gianluca Caprari, doppietta contro l’Inter. Infine Verona Genoa, il Monday Night: per gli scaligeri c’è l’esordio di Nikola Kalinic che può essere l’elemento giusto in attacco, il Grifone potrebbe già schierare Gianluca Scamacca insieme a Goran Pandev nel reparto avanzato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA