Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 7^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: SI PARTE CON L’ANTICIPO

Eccoci ad un nuovo appuntamento dedicato ai consigli Fantacalcio Serie A: siamo arrivati alla 7^ giornata che si apre con Sassuolo Udinese venerdì sera, in attesa di capire se Roberto De Zerbi ritroverà i suoi big in attacco facciamo i nomi di Jeremie Boga, finalmente guarito dal Coronavirus, e Juan Musso tornato a difendere i pali dei friulani che sono in crisi di risultati. Occhio anche alla voglia di Gerard Deulofeu; il sabato inizia con Cagliari Sampdoria, Giovanni Simeone ha già segnato 5 gol anche grazie al contributo di assist di Riccardo Sottil ma dall’altra parte gli esterni Jakub Jankto e Mikkel Damsgaard sono in grande forma. In Benevento Spezia c’è il rientro importante di Nicolas Viola ma è da valutare se sarà titolare, senza Gianluca Caprari Pippo Inzaghi punterà sul veterano Marco Sau mentre sull’altro versante l’attenzione è sui centrocampisti, in particolare Giulio Maggiore e Matteo Ricci. In Parma Fiorentina cercano conferme Hernani e il rientrante Bruno Alves, i viola devono svoltare e per farlo si affidano in particolare a Franck Ribéry, ovviamente, ma anche a Christian Kouame che potrebbe partire titolare.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: 7^ GIORNATA

Con i consigli Fantacalcio Serie A parliamo ora della domenica, che inizia con il botto: in Lazio Juventus l’ex Ciro Immobile se la vede con Cristiano Ronaldo, ma Alvaro Morata in questo momento è l’uomo in più dei bianconeri. Simone Inzaghi potrebbe rilanciare Luiz Felipe che l’anno scorso aveva segnato in questa sfida; avremo poi l’altrettanto entusiasmante Atalanta Inter, qui inevitabile parlare di Luis Muriel e Alejandro Gomez tra le fila della Dea, mentre l’uomo in più per Antonio Conte potrebbe essere Andrea Pinamonti, che vuole dimostrare in assenza di Lukaku di valere il ritorno in squadra. Genoa Roma potrebbe rivelare nuovamente il talento di Miha Zajc e Marko Pjaca, i due balcanici sui quali punta il Grifone di Rolando Maran; sull’altro versante però Antonio Mirante sta offrendo garanzie in porta, e Jordan Veretout porta regia e rigori, dunque bonus.

Si passa a Torino Crotone, match tra le ultime in classifica senza vittorie: Marco Giampaolo ha perso Belotti e dunque Federico Bonazzoli diventa fondamentale, poi occhio a Karol Linetty partito dalla panchina domenica ma sempre uomo di fiducia del tecnico. Dall’altra parte è in crescita Niccolò Zanellato, mentre Junior Messias e Simy sono certezze. Con Bologna Napoli verificheremo il rientro in squadra di Piotr Zielinski e Victor Osimhen è chiamato a incidere tanto quanto Musa Barrow lo fa tra i felsinei, attenzione al gambiano reduce da una doppietta; Milan Verona resta sempre affascinante, naturalmente Zlatan Ibrahimovic va schierato essendo capocannoniere ma sta giocando molto bene anche Ismael Bennacer, sull’altro versante il giovane Matteo Lovato è l’ennesimo difensore lanciato da Ivan Juric che punta anche su Mattia Zaccagni e Adrien Tamèze, altra forza verde.



