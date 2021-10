Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 9^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE NELLA 9^ GIORNATA?

Siamo pronti a un altro appuntamento con i consigli Fantacalcio Serie A: entriamo nella 9^ giornata di campionato, e il primo dato cui prestare attenzione è che già oggi – venerdì 22 ottobre – ci saranno due partite a farci compagnia, dunque bisognerà schierare per tempo le proprie squadre. Nel nostro consueto viaggio, l’analisi riguarderà un’ideale formazione tipo andando a esaminare ruolo per ruolo: partendo dal portiere, il “problema” è legato al fatto che i big sono impegnati in match di cartello (Inter Juventus e Roma Napoli), dunque eventualmente si potrebbe puntare su Ciprian Tatarusanu, che sta sostituendo Mike Maignan e giocherà Bologna Milan.

Oppure, si potrebbe scegliere uno dei portieri “minori” ma comunque affidabili, da Emil Audero (Sampdoria Spezia) a Vanja Milinkovic-Savic (Torino Genoa) passando ovviamente per Juan Musso, che tanto minore non è e in Atalanta Udinese affronta una sfida da ex. Lo è anche Leonardo Bonucci, che per i consigli Fantacalcio Serie A segnaliamo per la difesa visto che contro le big si esalta; poi Gianluca Mancini o Roger Ibanez sempre pericolosi sui calci piazzati, mentre per rendimento è inevitabile parlare di Milan Skriniar, Fikayo Tomori o Simon Kjaer come del resto anche Giovanni Di Lorenzo, che qualche gol lo mette sempre a referto.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CENTROCAMPO E ATTACCO

Passando ora al centrocampo per i consigli Fantacalcio Serie A, nella 9^ giornata è stuzzicante il duello in Verona Lazio: Ivan Ilic e Luis Alberto stanno segnando poco ma garantiscono sempre assist e dunque attenzione a loro, come del resto non si può non citare la crescita di Manuel Locatelli nella Juventus e la straordinaria costanza di Nicolò Barella e Sandro Tonali, sempre per Inter e Milan. Volendo parlare di altri, i centrocampisti goleador sono naturalmente Filip Djuricic e Roberto Soriano, e poi si potrebbe provare un tentativo con il giovane Kristoffer Askildsen, lanciato da Roberto D’Aversa nella Sampdoria per l’indisponibilità di Damsgaard, e ancora Nedim Bajrami (Empoli) e Mattia Aramu (Venezia) che sono anche rigoristi.

In attacco, chiudendo la nostra analisi sui consigli Fantacalcio Serie A per la 9^ giornata, chiaramente c’è l’imbarazzo della scelta: i nomi di Ciro Immobile (capocannoniere), Edin Dzeko e Joao Pedro (che lo inseguono) sono chiaramente scontati, volendo sparigliare le carte attenzione a Cédric Gondo e Simy della Salernitana e Andrea Pinamonti dell’Empoli. In più, Alvaro Morata può tornare a segnare nella trasferta di San Siro ma Lautaro Martinez è pronto a dire la sua nel derby d’Italia, Zlatan Ibrahimovic potrebbe partire dalla panchina ma ha tanta voglia di tornare a essere determinante e nella staffetta con Olivier Giroud potrebbe realmente dire la sua.



