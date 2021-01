Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare e chi no nella 17^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: GLI ANTICIPI DELLA 17^ GIORNATA

Benché si è scesi in campo solo pochi giorni fa nel giorno della festività dell’Epifania, ecco che il primo campionato italiano torna a farci compagnia anche in questo fine settimana e tocca dunque dare spazio ai Consigli per il Fantacalcio di Serie A, per le sfide della 17^ giornata. Il programma, come i fantallenatori ben sanno, è ricchissimo di incontri cruciali: andiamo allora a vedere subito, match per match quali saranno i giocatori consigliati e chi invece sarebbe meglio non schierare in campo. Si parte dunque subito alla grande in questo sabato con la prima sfida tra Atalanta e Benevento, match dove è facile consigliare gli attaccanti della Dea, Zapata in primis (a segno anche contro il Parma) e altrettanto facile mettere in guardia chi ha dalla sua difensori giallorossi, sicuramente sotto pressione in questo turno. Per la sfida tra Genoa e Bologna pochi puntati su Criscito e Shomurodov ma anche Tomiyasu e Soriano: nel match serale tra Milan e Torino, occhio al rientrante Tonali in cerca di riscatto dopo qualche prestazione non eccellente e a Leao, come anche a Gigio Donnarumma, solida certezza tra le file dei rossoneri,

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE NELLE PARTITE DI DOMENICA

Proseguendo con i nostri consigli del Fantacalcio della Serie A, siamo arrivati poi alle sfide che ci faranno compagnia questa domenica: chi qui dovremo schierare per la 17^ giornata? Cominciamo dal big match tra Roma e Inter, dove da tenere d’occhio sono gli acciaccato Dzeko e Lukaku, ancora in forte dubbio dal primo minuto: attenzione a Mkhitaryan e Lautaro Martinez, solide certezze per i fantallenatori. Cominciando poi con il blocco dei match del primo pomeriggio, ecco che per la sfida Parma-Lazio non ci sentiamo di consigliare i difensori ducali, ma tra i biancocelesti meritano la copertina in positivo Caicedo e Luis Alberto. In Udinese-Napoli, attesa alla Dacia Arena attenzione a Petagna, in cerca di riscatto e ad Arslan, protagonista nell’ultima sfida contro il Bologna: per la partita Verona-Crotone, occhi puntati su Zaccagni e Messias, che potrebbero oggi fare molto bene. Dando avanti ricordiamo che alle ore 18.00 per la 17^ giornata sarà la volta di Fiorentina-Cagliari, dove ci sentiamo di consigliare Vlahovic e magari anche Radja Nainggolan, appena tornato all’isola dei 4 mori: per l’ultimo incontro di domenica tra Juventus e Sassuolo attenzione a Dybala e Boga, protagonisti annunciati.



