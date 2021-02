Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare e chi no nella 21^giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE NELLA 21^ GIORNATA

Siamo alla vigilia di un nuovo turno per il primo campionato italiano e dunque è tempo di esaminare da vicino i consigli di Fantacalcio della Serie A per le sfide della 21^ giornata che ci faranno compagnia in questo fine settimana. Sappiamo bene che ’ un momento questo molto delicato per i fantallenatori, impegnati ad esaminare volti nuovi, appena arrivati nella finestra di contrattazione invernale, come vecchie conoscenze in cerca di riscatto per la seconda parte della stagione: e chissà che l’asta di riparazione potrebbe già dare in questi giorni i propri frutti. Serve dunque la massima attenzione in questi giorni, tenuto poi conto che da programma ci attendono incontri veramente bollenti per la 21^ giornata. Considerando dunque il calendario ufficiale, segnaliamo che per la serie A di partirà già oggi con la sfida tra Fiorentina e Inter, match dove ovviamente ci attendiamo grandi cose da Dusan Vlahovic, tra i giocatori più in forma in mano a Prandelli: attenzione anche a Handanovic, che ha alle spalle tre clean sheet di fila, come pure a Barella, ormai una certezza. Andando sulle sfide che ci faranno compagnia sabato, ecco che per i consigli di Fantacalcio della Serie A, per il primo anticipo Atalanta-Torino ci sentiamo di mettere in evidenza Pessina e Pasalic, ma non Sirigu, che rischia di soffrire l’attacco della Dea. Per la partita Sassuolo-Spezia attenzione a Boga e Caputo, sempre consigliabili, mentre per il big match tra Juventus e Roma teniamo d’occhio McKennie e Chiesa (fresco di gol contro la Sampdoria) e anche il volto nuovo dei giallorossi El Shaarawy. Infine per l’ultimo anticipo tra Genoa e Napoli, ecco che ci sentiamo di consigliare Strootman, volto nuovo dello spogliatoio del grifone, come anche gli azzurri Demme e Zienlinski.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: FOCUS SULLE SFIDE DI DOMENICA

Proseguendo con i nostri consigli del fantacalcio della serie A, ecco che tocca ora vedere quali potrebbero essere i giocatori che sarà meglio schierare e chi no, anche in vista delle sfide di questa domenica, sempre valide per la 21^ giornata. Da calendario infatti si partirà con l’incontro tra Benevento e Sampdoria, dove probabili protagonisti in positivo potrebbero essere Viola come anche Candreva: di fila per Milan-Crotone suggeriamo i profili di Kessie e Simy, ma attenzione a Tomori possibile jolly nello schieramento di Stefano Pioli. Per l’incontro del pomeriggio tra Udinese e Verona, sono occhi puntati su Llorente come anche Pereyra e pure l’ex del match Barak: in vista invece del match tra Parma e Bologna, faremo attenzione a Conti come anche a Kucka, da cui ci attendiamo buone valutazioni. A chiudere il turno domenica sarà poi l’incontro tra Lazio e Cagliari, e qui per i consigli di fantacalcio di Serie A mettiamo in evidenza i nomi di Nainggolan e Milinkovic Savic, ma pure di Correa e Immobile, da cui ci attendiamo molto all’Olimpico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA