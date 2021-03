Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare e chi no nella 28^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE MOSSE CHE VI SUGGERIAMO

Diamo il via oggi, venerdi 19 marzo 2021, a un nuovo fine settimana tutto dedicato al primo campionato nazionale e dunque dobbiamo subito dare spazio anche ai nostri consigli per il Fantacalcio della Serie A in vista delle sfide della 28^ giornata: è tempo dunque di controllare le dritte e di fissare il proprio miglior undici per il weekend. Il programma poi nella prossima tre giorni di partite della Serie A è davvero ricchissimo, con tanti match anche di prestigio, come Roma-Napoli che ci attenderà domenica: non perdiamo altro tempo allora. Per i consigli di Fantacalcio della Serie A cominciamo dunque dalla sfida che ci farà compagnia oggi, tra Parma e Genoa, match dove ci permettiamo di mettere in vista i nomi di Brugman e Mihaila, come pure di Perin e Strootman che potrebbero ben fare al Tardini.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte, 27^giornata: Cordaz e Sirigu possibili flop?

Prendendo in esame gli anticipi del sabato invece ecco che già in Crotone-Bologna (ore 15) mettiamo in evidenza i nomi di Simy e Barrow, ma occhio alla difesa degli squali che potrebbe fare ben fatica. Per l’incontro tra Spezia e Cagliari delle ore 18 ecco poi il nome di Simeone, che ritrovato il sorriso e il gol contro la Juventus, potrebbe ripetersi: in Inter-Sassuolo occhi puntati su Brozovic e Locatelli, centrocampisti irrinunciabili e soldi sicurezze per i rispettivi allenatori e per i fantallenatori che hanno investito su di loro a inizio stagione.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Chi scegliere in porta? (26^ giornata)

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE DRITTE PER DOMENICA

Venendo ora alle dritte per le sfide previste domenica nella 28^ giornata, per i consigli di fantacalcio di Serie A, già nell’anticipo del mezzogiorno tra Verona e Atalanta vogliamo mettere in evidenza i nomi dei nerazzurri Toloi (pericolosissimo sui calci piazzati) e Muriel, già a segno nell’ultima di Champions contro il Real. Per la prima partita delle ore 15, Juventus-Benevento ecco che suggeriamo i nomi di McKennie e Szczesny, che non dovrebbero avere problemi a Torino: in Sampdoria-Torino occhi puntati sul doriano Augello, tra i terzini più affidabili del campionato, come pure Vojvoda, in buone condizioni nelle ultime settimane. Sempre alle ore 15.00 da calendario sarà poi la volta di Udinese-Lazio, match dove sentiamo che potrebbero fare bene Nuytinck e Acerbi: sarà un bel duello in difesa. Proseguendo nella lista, ricordiamo che alle 18 sarà la volta di Fiorentina-Milan, match dove, per i consigli di Fantacalcio della serie A vogliamo mettere in evidenza i nomi di Vlahovic e Kessie: occhio però a Krunic e Pezzella che non stanno rimediando grandi valutazioni ultimamente. A chiusura ecco il big match della 28^ giornata tra Roma e Napoli, sfida dove ci attendiamo grandi scintille da Dzeko e pure grandi valutazioni da Zielinski, uno dei giocatoti più affidabili in mano a Gattuso.

LEGGI ANCHE:

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: le miglior difese per la 25^ giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA