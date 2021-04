Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare e chi no nella 31^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE DRITTE PER LA 31^ GIORNATA

Siamo pronto a dare il via a una nuova entusiasmante giornata del primo campionato nazionale e certo non possono mancare ora i nostri consigli per il Fantacalcio della Serie A, in vista dei match del 31^ turno. Ad attenderci in questo fine settimana tanti big match, dalla sfida a Bergamo tra Atalanta e Juventus, fino allo scontro tra Napoli e Inter al San Paolo: chi dunque sarà bene schierare e chi no nei prossimi giorni? Per scoprirlo andiamo ad approfondire, match per match i consigli per il Fantacalcio della Serie A, stilati alla vigilia della 31^ giornata di campionato.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: gol e assist, ottimo Muriel (30^ giornata)

Cominciamo allora subito con il primo incontro di sabato 17 aprile 2021 tra Crotone e Udinese, dove unica certezza rimane il solito Rodrigo De Paul: per l’incontro tra Sampdoria e Verona invece abbiamo qualche nome in più da mettere in evidenza come quelli di Miguel Veloso (tra i giocatori più “costanti”) e Colley. Nella partuta tra Sassuolo e Fiorentina sono poi occhi puntati su Consigli, che potrebbe fare molto bene tra i pali, come pure su Boga: attenzione a Vlahovic, fresco di doppietta contro l’Atalanta. Per l’ultimo incontro del sabato tra Cagliari e Parma, atteso alle ore 20.45, possibile sorpresa in positivo il giovane Vicario e attenzione anche a Godin, che non sta deludendo nella difesa a tre di Semplici.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 29^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE SFIDE DI DOMENICA

Programma fittissimo per la giornata di domenica 18 aprile, con tanti big match a farci compagnia: vediamo che ci riportano i nostri consigli per il fantacalcio della Serie A. In primis occhi puntati sul match delle 12.30 tra Milan e Genoa, dove pure osservato speciale sarà Hakan Calhanoglu, re degli assist ma bomber da appena due sole reti in stagione. Di fila alle ore 15.00 sarà a volta del match tra Atalanta e Juventus dove Gasperini punterà ancora il 4-2-3-1 di partenza, dove Robin Gosens dovrebbe mettersi in luce nel duello contro Cristiano Ronaldo. Alla stessa ora sarà fischio d’inizio per Bologna-Spezia, dove ci sentiamo di consigliare Soriano e Musa Barrow, possibili sorprese del turno: per Lazio-Benevento immancabile Sergej Milinkovic Savic, pur fresco di gol contro il Verona solo pochi giorni fa. Nell’incontro delle ore 18.00 tra Torino e Roma, ricordiamo che sono sempre tante le assenze per Fonseca, che pure sarà privo anche di Pellegrini, squalificato: giocatori da tenere presente Lyanco e Singo, di nuovo in campo, come Bruno Peres, che può fare bene contro la sua ex squadra. A chiusura del turno, domenica alle ore 2405 l’incontro tra Napoli e Inter: attenzione allora a Meret, che tra i pali potrebbe fare davvero fatica contro Lukaku e Lautaro, come pure a Politano, sicuro protagonista (anche perchè Lozano è out).

LEGGI ANCHE:

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: ecco i bomber da scegliere!

© RIPRODUZIONE RISERVATA