Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare e chi no nella 34^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE DRITTE PER LA 34^ GIORNATA

Alla vigilia di un nuovo fine settimana dedicato al primo campionato, ci pare doveroso ora esaminare i consigli di Fantacalcio della serie A che la nostra redazione ha fissato per le sfide della 34^ giornata: chi è il caso di schierare in campo e chi invece è meglio lasciare in panchina? Siamo in un momento delicatissimo della stagione non sarà sempre agevole sciogliere gli ultimi ballottaggi, visto che pure acciaccati e assenze dell’ultimo minuto non mancheranno: vediamo allora quali sono in tal senso le nostre dritte, incontro per incontro.

Cominciando dunque subito dalle partite della 34^ giornata che ci faranno compagnia questo sabato 1 maggio, ecco che nel primo scontro tra Verona e Spezia ci sentiamo di mettere in evidenza un giocatore particolarmente solido in questo finale di stagione come è Maggiore: per l’incontro tra Crotone e Inter, attenzione a Simy, fresco di doppietta, che nonostante una difesa arcigna come quella nerazzurra, potrebbe ancora regalare un’emozione. A chiusura della giornata, per i consigli di Fantacalcio della Serie A lo scontro Milan-Benevento dove osservati speciali saranno Ibrahimovic, di nuovo in campo dopo l’ultimo acciacco e pure Viola.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE SFIDE DI DOMENICA

Proseguendo con le dritte e i consigli di Fantacalcio della Serie A fissati dalla nostra redazione alla vigilia delle sfide della 34^ giornata, vediamo che quali sono i giocatori su cui puntare per gli incontri di domenica. Calendario alla mano si partirà alle ore 12.30 con Lazio-Genoa, match dove ci attendiamo ancora una super prestazione da Correa (eccezionale contro il Milan): attenzione a Perin, che potrebbe soffrire tra i pali rossoblu. Per gli incontro delle ore 15.00 in Bologna-Fiorentina da schierare assolutamente per la corsa salvezza il viola Vlahovic, mentre in Napoli-Cagliari bene Insigne e Osimhen, impeccabili che nell’ultimo turno di campionato. Sempre alle ore 15.00 sarà la volta di Sassuolo-Atalanta, dove consigliamo Berardi e Malinovskyi, che potrebbero decidere l’incontro a suon di gol. Nella 34^ giornata sarà spazio alle ore 18.00 lo scontro tra Udinese e Juventus, dove ci attendiamo un’altra solida prestazione da Cuadrado come da De Paul: ricordiamo che però mancherà Musso, squalificato dal giudice sportivo. Nell’ultimo incontro di questa domenica, tra Sampdoria e Roma, Audero tra i pali doriani potrebbe essere un azzardo, anche se l’attacco giallorosso al momento non è dei più concentrati: occhio a Quagliarella, in forte dubbio.

