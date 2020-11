Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare e chi no nella 8^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE DRITTE PER L’8^ GIORNATA

Puntuali come sempre ecco che arrivano i nostri consigli per il fantacalcio della Serie A. Dopo un’entusiasmante sosta riservata alle nazionali, dove pure molti “italiani” si sono messi in vista sotto altri colori, ecco che torna in primo piano il primo campionato italiano: tocca ora vedere quali saranno i giocatori da schierare e chi no per le sfide della ottava giornata della prima serie italiana, che cominceranno a farci compagnia già in questo sabato 21 novembre 2020. Non perdiamo altro tempo e cominciamo subito con i consigli di Fantacalcio della Serie A per i primi anticipi del sabato: l’ottavo turno infatti avrà inizio solo oggi pomeriggio con la sfida tra Crotone e Lazio, dove bisognerà fare molta attenzione, specie in casa biancoceleste. Tra i giocatori laziali vi sono diversi indisponibili o giocatori non schierabili: sono a rischio ad esempio Luis Alberto dopo la bufera scoppiata con Lotito, come pure Immobile dopo il caso tamponi. Si proseguirà poi con la sfida Spezia Atalanta, dove il big annunciato è senza dubbio Pobega, di ritorno dalla magnifica esperienza con la nazionale U21: a chiusura alle ore 20.45 sarà poi l’incontro tra Juventus e Cagliari, dove i big su cui puntare saranno un po’ gli stessi di sempre, dal numero 1 bianconero Szczesny a Cristiano Ronaldo, senza dimenticare Morata, star con la Spagna nel 6-0 inferto alla Germania pochi giorni fa.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE PARTITE DELLA DOMENICA

Per i nostri consigli di fantacalcio della Serie A, ecco che tocca ora vedere un po’ che cosa ci attende domenica, solito giorno clou del primo campionato nazionale. A dare il via l’ottava giornata domani alle ore 12.30 sarà la sfida tra Fiorentina e Benevento: qui i big su cui puntare sono senza dubbio Milenkovic tra i viola e Lapadula tra gli stregoni, con attenzione particolare poi al bomber di Inzaghi, che potrebbe fare oggi scintille dopo la buona prova con la nazionale peruviana. Da programma poi si continuerà alle 15.00 con le sfide Inter-Torino e Roma-Parma: qui facciamo attenzione alle tante assenze segnate in casa Conte, come pure all’out annunciato del giallorosso Dzeko, che concederà dunque spazio a Mayoral dal primo minuto nello schieramento giallorosso. Lo spagnolo finora non ha però regalato scintille e contro i ducali potrebbe fare parecchia fatica, considerato che la difesa gialloblu nell’ultimo turno ha meritato valutazioni veramente positive (nella sfida contro la Fiorentina). Sempre alle ore 15.00 nell’ottava giornata di Serie A ecco poi gli incontri Sampdoria-Bologna e Verona-Sassuolo: qui per i consigli di Fantacalcio, mettiamo in vetrina il ritrovato Gabbiadini contro l’ottimo Orsolini, di ritorno dall’esperienza in azzurro, come pure il numero 1 dell’Hellas Silvestri e il neroverde Caputo, che potrebbero regalarci scintille in campo. Proseguendo nel calendario per questa giornata di campionato, ecco che alle 18.00 si accenderà la sfida tra Udinese e Genoa, dove vogliamo inserire nella lista dei consigliati il portiere friulano Juan Musso. A chiusura l’incontro tra Napoli e Milan previsto alle ore 20.45, dove saranno riflettori puntati su Ibrahimovic: attenzione però all’infortunato Oshimen e al probabile assente Ospina.



