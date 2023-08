CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A/ Dritte: ecco gli squalificati da evitare nella 1^ giornata (19-20 agosto 2023)

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: OCCHIO AGLI SQUALIFICATI

Siamo alla prima giornata e quindi questo dettaglio potrebbe sfuggire, ma nei consigli Fantacalcio bisogna anche ricordare che non vanno schierati i giocatori che sono squalificati in Serie A, perché nel primo turno del massimo campionato si fermano coloro che avevano squalifiche ancora pendenti al termine dello scorso campionato. Nelle partite del sabato, ricordiamo subito che in Empoli Verona l’Hellas dovrà fare a meno sia di Faraoni sia di Hien, mentre saranno ben tre i giocatori squalificati in vista di Genoa Fiorentina, cioè Sabelli e Strootman per il Grifone e Kouamé tra i viola.

Sempre rimanendo a sabato, ci sarà Izzo assente forzato per gli ospiti nel derby lombardo Inter Monza, mentre la domenica inizierà con Tressoldi squalificato per i neroverdi e Cambiaghio per i nerazzurri in vista di Sassuolo Atalanta. Non vi basta? Roma Salernitana farà i conti con due squalificati eccellenti per i giallorossi, cioè addirittura Pellegrini e Dybala, anche se in realtà con questi due nomi di spicco si completerà l’elenco (comunque corposo) dei giocatori da evitare per questo motivo anche per gli allenatori del Fantacalcio nelle proprie formazioni per la prima giornata del campionato di Serie A. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE PRIME SCELTE

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti oggi, sabato 19 agosto 2023: infatti torna il massimo campionato con il via a una nuova avventura anche per il Fantacalcio, anche se naturalmente molte Leghe trattano le prime giornate di campionato come una sorta di “torneo estivo” finché il calciomercato è ancora aperto, proprio perché i calciatori potrebbero ancora cambiare casacca (e magari lasciare la Serie A) entro la fine di questo mese. Naturalmente questa è la variabile principale da considerare parlando di consigli Fantacalcio per le vostre formazioni, insieme al fatto che siamo alla prima giornata e allora le sorprese sono dietro l’angolo, dopo mesi di amichevoli e al massimo Coppa Italia, nemmeno per tutti.

In ogni caso, siamo ai primi passi di una nuova e lunga avventura anche per i consigli Fantacalcio e di conseguenza questo è sempre un momento emozionante per tutti i Fanta-allenatori. Tornano tanti riti ed abitudini, le prime giornate potrebbero dare indicazioni preziose sulle mosse da fare per la vostra rosa, intanto ricordiamo che le prime due partite di Serie A saranno Empoli Verona e Frosinone Napoli delle ore 18.30, termine ultimo entro il quale naturalmente questa volta bisognerà fare la formazione del Fantacalcio.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

I consigli Fantacalcio Serie A sono dunque un campo sempre affascinante ma complicato, anche per capire le scelte degli allenatori, a maggior ragione in questo momento e con tutte le incognite legate a nuova stagione e calciomercato aperto, ma noi ci proviamo lo stesso. Si potrebbe andare sul sicuro, nei consigli Fantacalcio per le partite di Serie A ripartiamo allora dalle stelle della scorsa stagione, come Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia che sono state le star dello scudetto del Napoli, ma anche Lautaro Martinez (vice-capocannoniere) e Nicolò Barella (miglior centrocampista) per l’Inter e Ivan Provedel della Lazio, che fu scelto come miglior portiere dello scorso campionato di Serie A.

Ci sono poi le potenziali sorprese, che poi sono i giocatori che potrebbero fare la differenza per i consigli Fantacalcio. Un assaggio potremmo averlo ad esempio già stasera in Genoa Fiorentina, dove in attacco avremo da una parte l’oriundo Mateo Retegui, che sogna di ripetere le gesta al Grifone di un certo Diego Milito, ma anche M’Bala Nzola, che è passato alla Fiorentina per fare il definitivo salto di qualità. Attenzione anche al ritorno in Italia di Gianluca Scamacca, considerando pure che in genere gli attaccanti all’Atalanta si divertono, mentre il Milan ha completamente rifatto il centrocampo e quindi la mediana rossonera è al centro dell’attenzione di tutti pure per i consigli Fantacalcio.

