CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: FORMAZIONE DA SCEGLIERE OGGI!

Rispetto a qualche anno fa è salito il numero dei turni infrasettimanali, di conseguenza potrebbe sfuggire il fatto che oggi martedì 29 ottobre 2024 si tornerà in campo per la decima giornata di campionato; ciò significa naturalmente che è giorno anche di consigli Fantacalcio per la Serie A, con il termine che sarà fissato alle ore 18.30 per stilare la vostra formazione per il Fantacalcio, dal momento che quello sarà il momento dei primi due anticipi sui tre in programma oggi, in un turno che sarà distributo in modo quasi perfettamente equo fra oggi, domani (quattro partite) e giovedì, con le ultime tre.

Nei consigli Fantacalcio Serie A, un nome forte potrebbe essere quello di Giovanni Di Lorenzo tra i match odierni, ma il Napoli è atteso in casa del Milan in quella che per i rossoneri è già una serata da non sbagliare, nella quale potrebbe emergere l’esperienza di Alvaro Morata in simili contesti. Le altre partite del martedì sono tutte sfide già delicate, se prevalesse il tatticismo potrebbe essere buona idea puntare sulle difese, dal momento che Cagliari, Lecce e Verona hanno segnato un gol in tre nel weekend, mentre il Bologna non ha giocato ma fatica in attacco in questa stagione.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: QUALCHE DRITTA PER LA NONA GIORNATA

Proseguendo nella nostra panoramica sui consigli Fantacalcio, il capocannoniere Mateo Retegui merita una citazione che però vale per tutta l’Atalanta, con Ademola Lookman che sabato sera contro il Verona abbiamo visto in formato Dublino, degno di essere uno dei primi 30 che hanno fatto parte della classifica del Pallone d’Oro assegnato ieri. Naturalmente attenzione anche alla Fiorentina, che ha segnato undici gol nelle ultime due partite, quindi anche sui viola si può puntare con fiducia.

Nei consigli Fantacalcio tuttavia non sempre è logico: basti pensare alla Juventus, che dopo un gol subito in otto giornate ne ha presi quattro in un colpo solo, anche se grazie a Kenan Yildiz il ricordo del derby d’Italia di domenica non sarà di certo negativo sulla sponda bianconera. Per l’Inter è stata la conferma che quest’anno al Fantacalcio è meglio puntare sull’attacco – o comunque sui giocatori dalle caratteristiche offensive, dal momento che i quattro gol nerazzurri sono arrivati dal centrocampo.

