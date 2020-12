Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 12^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: I NOSTRI SUGGERIMENTI!

I consigli Fantacalcio Serie A tornano protagonisti già oggi, perché da stasera e fino a giovedì si giocherà la dodicesima giornata del massimo campionato di calcio, che costituisce infatti il primo turno infrasettimanale della Serie A 2020-2021. Questo significa che chi gioca al Fantacalcio dovrà fare la propria formazione entro le 18.30, orario della prima partita: con il campionato, tornano di conseguenza anche i consigli Fantacalcio della nostra redazione, prendendo in analisi innanzitutto proprio gli anticipi odierni. In Udinese Crotone spicca l’ottimo momento di forma dei bianconeri friulani, dunque possiamo citare i vari Pussetto piuttosto che De Paul, ma anche i calabresi si sono rilanciati con la prima vittoria stagionale di cui sabato il mattatore è stato Messias, un altro nome da tenere d’occhio. Benevento Lazio invece ci porta a citare Caprari per i campani, sfortunatissimi venerdì scorso contro il Sassuolo, mentre fra i biancocelesti è imprescindibile Immobile per cercare di risalire posizioni. Si gioca domani alle ore 18.30 invece la grande sfida Juventus Atalanta: per i bianconeri proviamo ad indicare Dybala che finalmente si è sbloccato in campionato, per la Dea attenzione come sempre alle fasce (Gosens in primis) e ai difensori che sanno segnare, come Toloi contro la Fiorentina.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: TUTTE LE PARTITE

Passando alle partite del mercoledì sera, ecco che per i consigli Fantacalcio di Serie A parliamo adesso di Fiorentina Sassuolo. Nonostante l’ottimo attacco, per i neroverdi mettiamo in copertina Consigli, fenomenale venerdì sera, mentre per i viola in crisi nera potrebbe essere Ribery ad accendere la scintilla della riscossa. In Genoa Milan è doveroso citare innanzitutto Theo Hernandez, autore di una doppietta che ha salvato i rossoneri domenica contro il Parma. In generale il Milan è favorito e i suoi giocatori possono essere tutti una ottima idea, mentre il Grifone potrebbe aggrapparsi all’eterno Pandev. Inter Napoli è la partita di copertina: fra tantissimi nomi, citiamo Barella per i nerazzurri (finalmente è arrivato anche il suo primo gol stagionale) oltre a Lukaku, mentre per Gattuso spicca la crescita impetuosa di Lozano rispetto allo scorso campionato. Parma Cagliari può mettere in copertina Hernani, già autore di tre gol in questa Serie A, mentre i rossoblù si godono la crescita del giovane Sottil. Spezia Bologna invece mette di fronte due squadre reduci da batoste: potrebbe dunque essere una partita nel segno della prudenza, diamo fiducia ai difensori più che agli attaccanti. Verona Sampdoria vede Jankto in forma tra i blucerchiati, ma l’Hellas va forte e mette in evidenza la migliore difesa del campionato. Infine il posticipo del giovedì Roma Torino: i granata si aggrappano a Belotti, per i favoriti giallorossi puntiamo sui centrocampisti, con riferimento in particolare a Pellegrini e Veretout.



© RIPRODUZIONE RISERVATA