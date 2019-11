Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 12^ giornata?

Per i consigli Fantacalcio Serie A legati alla 12^ giornata di campionato partiamo da Sassuolo Bologna, vale a dire l’anticipo del venerdì: Domenico Berardi è tornato al gol e sembra essere l’uomo giusto per far decollare i neroverdi in classifica mentre dall’altra parte abbiamo un Nicola Sansone che è l’ex di giornata e dunque potrebbe far valere una delle grandi leggi non scritte nel calcio. In Brescia Torino spiccano due registi come Sandro Tonali e Tomas Rincon, ma anche i bomber: da una parte Mario Balotelli e Alfredo Donnarumma, dall’altra ovviamente Andrea Belottui. Tutti a caccia di riscatto, come anche i nerazzurri in Inter Verona: Antonio Conte ritrova Stefano Sensi che dovrebbe essere regolarmente titolare, ovviamente la Serie A è il regno di Romelu Lukaku mentre per il Verona su può puntare su Sofyan Amrabat, il cui rendimento è sempre stato molto positivo in queste prime giornate. L’ultimo anticipo è Napoli Genoa: senza Christian Kouame, Andrea Pinamonti è destinato a lanciare il Grifone mentre i partenopei a caccia di riscatto sperano nei soliti gol di Arkadiusz Milik, ma per la porta consigliamo Alex Meret.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LA 12^ GIORNATA

Proseguiamo il viaggio attraverso i consigli Fantacalcio Serie A con Cagliari Fiorentina, il lunch match della domenica: Giovanni Simeone è il grande ex pronto a rilanciarsi, ma tra gli isolani sta facendo molto bene anche Fabio Pisacane; nella Fiorentina Kevin Prince Boateng ha un’ultima giornata da sfruttare senza Franck Ribéry, questo potrebbe essere il suo momento. Attenzione alle incursioni di Nikola Milenkovic sempre pericoloso in zona gol; in Lazio Lecce facile fare il nome di Ciro Immobile, allora puntiamo su un Luis Alberto macchina da assist e sulla solidità in mediana di Lucas Leiva. Nel Lecce invece Gianluca Lapadula arriva da due gol consecutivi: potrebbe essere l’uomo giusto. Sampdoria Atalanta presenta un Emiliano Rigoni che ha voglia di rivalsa, visto che nella Dea era durato pochi mesi; Fabio Quagliarella spera nel ritorno al gol, in casa bergamasca possiamo puntare su Andrea Masiello che è possibile titolare, e su Ruslan Malinovskyi che ha inciso parecchio nella squadra. Udinese Spal: Juan Musso contro Etrit Berisha, due portieri che magari subiscono qualche gol di troppo ma hanno un ottimo rendimento. Poi, Rodrigo De Paul e Jasmin Kurtic che sono due centrocampisti con il vizio del gol. Abbiamo Parma Roma: Gervinho sotto i riflettori naturalmente, il ritorno di Andreas Cornelius e un Edin Dzeko che cerca il ritorno al gol, e attenzione a Gianluca Mancini che davanti alla difesa sta giocando benissimo. Chiudiamo con il big match, Juventus Milan: Gonzalo Higuain e Leonardo Bonucci gli ex di serata, dall’altra parte Krzysztof Piatek ha già punito i bianconeri l’anno scorso ma questa potrebbe anche essere la partita di capitan Alessio Romagnoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA