Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 13^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE NOSTRE INDICAZIONI…

I consigli Fantacalcio tornano subito, come la Serie A: appena archiviato il turno infrasettimanale, da oggi è già tempo di pensare alla tredicesima giornata che comincerà nel pomeriggio. Insomma, è giunta l’ora di fare una nuova formazione al Fantacalcio e dunque eccoci pronti a darvi i nostri consigli. Partiamo naturalmente dagli anticipi in programma oggi, sabato 19 dicembre. Fiorentina Verona vedrà in evidenza Ribery tra i viola, perché la sua classe è necessaria in un periodo difficile per i gigliati, mentre nell’Hellas si può puntare sulla difesa, che resta fra le più solide della Serie A. Sampdoria Crotone attira la citazione per Ekdal fra i blucerchiati e Messias per i calabresi che hanno però il peggior attacco: la difesa doriana potrebbe essere una buona idea. Parma Juventus potrebbe scatenare Gervinho ipotizzando che gli emiliani giochino di riserva, mentre per i bianconeri ecco Cristiano Ronaldo: consiglio in sé banale, ma CR7 non sbaglia due partite consecutive e ha già “tradito” contro l’Atalanta. La domenica parte con Torino Bologna: due difese che subiscono molto, i consigli dunque sono per gli attacchi a cominciare da Belotti e Barrow.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: TUTTE LE PARTITE

Proseguendo la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio, eccoci alle partite della domenica pomeriggio. In Benevento Genoa indichiamo Ionita e Caprari per i padroni di casa, mentre nel Grifone si prende la copertina Destro dopo la doppietta contro il Milan che lo ha rilanciato. Cagliari Udinese invece mette di fronte due squadre che arrivano da uno 0-0: Cragno e Musso sono due eccellenti portieri, ma ci intriga anche il duello di qualità fra Joao Pedro e De Paul. Inter Spezia vedrà Nzola pericolo pubblico numero 1 a San Siro, ma contro un Handanovic che contro il Napoli è tornato a livelli d’eccellenza, senza dimenticare naturalmente Barella e Lukaku, due certezze. Sassuolo Milan invece mette in copertina Berardi per i neroverdi e Calhanoglu tra i rossoneri, attenzione però a tanti nomi che sono ancora in dubbio da entrambe le parti. Imbarazzo della scelta in Atalanta Roma: per fare un solo nome per parte, il gol allo Stadium ha ricordato il grande valore di Freuler per la Dea, mentre nei giallorossi Mkhitaryan quest’anno è micidiale. In Lazio Napoli infine proponiamo il duello Immobile-Petagna: la Scarpa d’Oro contro il bomber che sarà al centro di un attacco che senza Insigne e Mertens punterà sul centravanti ex Spal.



© RIPRODUZIONE RISERVATA