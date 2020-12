Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 14^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: I NOSTRI SUGGERIMENTI

Tornano subito i consigli Fantacalcio per la 14^ giornata di Serie A, che si disputa infatti in turno infrasettimanale fra oggi e domeni per anticipare le festività natalizie. Tutti coloro che giocano al Fantacalcio dunque si ricordino che oggi devono fare la formazione e noi come di consueto proviamo ad aiutarli indicando i nostri consigli su chi schierare e chi invece potrebbe essere meglio evitare. Partendo naturalmente dai due anticipi di oggi, ecco che in Crotone Parma potrebbe prevalere la prudenza: si sfidano due tra i peggiori attacchi della Serie A e perdere sarebbe deleterio, soprattutto per i calabresi, dunque puntiamo sulle difese. Juventus Fiorentina invece vede nettamente favoriti i bianconeri: sulla carta potrebbe essere un buon turno per la Vecchia Signora in ogni reparto, fiducia dunque a chi avete della Juventus nella vostra rosa, mentre queste sono le partite nelle quali un campione come Ribery deve cercare di far saltare il banco. Passando al mercoledì, la prima partita sarà quella del tardo pomeriggio, Verona Inter: per l’Hellas vogliamo citare Miguel Veloso in cabina di regia, un giocatore fondamentale per Juric e che inoltre può garantire bonus sui calci piazzati; in nerazzurro doveroso citare il bomber Lukaku e Hakimi, un vero lusso in difesa.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: TUTTE LE PARTITE

Eccoci dunque alle partite di prima serata del mercoledì, dove la nostra carrellata di consigli Fantacalcio Serie A ripartirà con Bologna Atalanta. Per i rossoblù citiamo un Soriano in forma in questa stagione, nella Dea spicca Gosens, che anche quest’anno garantisce bonus pesanti, ed inoltre va celebrato il ritorno di Ilicic a grandi livelli contro la Roma. Milan Lazio si merita senza dubbio la copertina, come giocatori da mettere in evidenza scegliamo Theo Hernandez (un altro lusso come difensore) e Luis Alberto, tornato protagonista domenica sera nella vittoria biancoceleste sul Napoli. A proposito dei partenopei, eccoci a Napoli Torino: in attacco citiamo Belotti, unica gioia dei granata in un periodo pessimo, mentre evidentemente il ritorno di Insigne è la migliore notizia per Gennaro Gattuso. Roma Cagliari ci induce a puntare soprattutto sugli attacchi, perché le difese hanno numeri brutti: contro Dzeko e Mkhitaryan piuttosto che Joao Pedro e Simeone, il rischio è che la tendenza si aggravi. Sampdoria Sassuolo vede i blucerchiati più in forma dei neroverdi: per la Samp in copertina il centrocampo, da Jankto ad Ekdal e Damsgaard, mentre il Sassuolo ha bisogno di essere illuminato da Berardi. Spezia Genoa, delicatisismo derby ligure, potrebbe essere un’altra partita da “primo non prenderle”, in cui dare fiducia alle difese, infine Udinese Benevento è invece sfida tra squadre in forma, puntiamo sul redivivo Lasagna e su Roberto Insigne per fare il colpo.



