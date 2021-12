Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 16^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: SU CHI PUNTARE IN QUESTA GIORNATA?

Spazio ai nostri consigli per il Fantacalcio della Serie A, oggi sabato 4 dicembre 2021, dopo un bellissimo turno infrasettimanale, ecco che i nostri beniamini del primo campionato nazionale tornano di scena per le sfide della 16^ giornata di campionato e dunque è tempo di scoprire chi sono i giocatori consigliati (e quelli no) ai fantallenatori che ci seguono. Al solito il programma è fittissimo e la 16^ giornata di andata non fa eccezione, considerato pure che già da questo sabato ci aspettano alcuni big match imperdibili: non perdiamo tempo allora a vediamo subito che ci riservano i consigli di Fantacalcio della Serie A, per le sfide della 16^ giornata.

Programma alla mano ecco che cominciamo subito con la sfida a San Siro tra Milan e Salernitana, match dove bisognerà in primis fare attenzione alle tante defezioni: tra i giocatori disponibili pure puntiamo tutto su Leao e il nuovo jolly Messias (in doppietta con Genoa in settimana), come pure su Simy, unico granata che sulla carta potrebbe oggi ottenere una valutazione positiva. All ore 18.00 si accenderà l’incontro tra Roma e Inter e qui osservato speciale è il grande ex Edin Dzeko: attenzione anche a Veretout e Cristante come il nerazzurro Perisic, punto fermo dello schieramento di Inzaghi. Per la sfida Napoli Atalanta occhi puntati invece su Mertens e Zielinski, con Petagna possibile scommessa: per la Dea ci attendiamo ottime cose da Zapata e da Pasalic (fresco pure di tripletta con il Venezia), ma non da Demiral, che potrebbe fare davvero fatica a contenere l’attacco azzurro.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE SFIDE DI DOMENICA E I POSTICIPI

Proseguendo con i nostri consigli per il fantacalcio di Serie A, ecco che per la 16^ giornata arriviamo alle sfide messe in programma per domenica 5 dicembre: pure qui si comincerà subito alle ore 12.30 con il lunch match tra Bologna e Fiorentina, dove giocatore da schierare è naturalmente il capocannoniere Vlahovic, come pure il rossoblu Musa Barrow. Per la fascia delle ore 15.00 ecco che nella sfida tra Spezia e Sassuolo ci attendiamo ancora una prova super da parte di Berardi e Verde invece potrebbe essere il jolly in grado di spaccare il match: per Venezia Verona da evitare ovviamente la difesa lagunare, che potrebbe soffrire la presenza del gialloblu Simeone. Nell’incontro delle ore 18.00 per la 16^ giornata di campionato, tra Sampdoria e Lazio al solito mettiamo in evidenza Immobile, mentre Gabbiadini potrebbe essere la sorpresa della sfida.

Per i nostri consigli di fantacalcio della Serie A, infine nel match delle ore 20.45 di domenica tra Juventus e Genoa, unica certezza sono Locatelli e Dybala: Pandev potrebbe essere il colpo a sopra di Shevchenko, ma vi è poco ottimismo in casa rossoblu riguardo all’incontro. Passando alle parte che invece ci faranno compagnia solo lunedi e dunque al match tra Empoli e Udinese, ecco che qui dobbiamo ricordare le tante defezioni in casa friulana: Gotti punterà molto comunque su Beto e Deulofeu, anche se lo spagnolo sta convincendo solo a tratti. Per l’ultimo incontro del turno, tra Cagliari e Torino consigliamo di puntare su giocatori come Joao Pedro e Brekalo: attenzione a Belotti, fuori dai giochi,messia come pure a Strootman, non al top della condizione.



