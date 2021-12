Consigli Fantacalcio Serie A/ le dritte: chi schierare nella 17^ giornata

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti già oggi, venerdì 10 dicembre, perché comincerà la diciassettesima giornata del massimo campionato, che propone già oggi il primo anticipo. Chi gioca al Fantacalcio sicuramente lo sa, ma è doveroso ricordare di fare la formazione e noi proviamo come al solito a darvi qualche consiglio. Si comincerà da Genoa Sampdoria, un derby delicatissimo: i doriani forse stanno un po’ meglio e noi ci affidiamo all’ottimo Candreva, mentre il rientro di capitan Criscito dovrà dare la scossa al Grifone.

Si passa poi alle partite del sabato con Fiorentina Salernitana: partita speciale per il grande ex Ribery, ma si deve puntare soprattutto sui giocatori viola, dalla difesa fino al bomber Vlahovic e Saponara. In Venezia Juventus proviamo a dare fiducia ad Aramu e Busio tra i padroni di casa, ma Cuadrado, Locatelli e Dybala sono chiamati a fare la differenza per i bianconeri. In prima serata ecco Udinese Milan, con Beto e l’ex Deulofeu in evidenza, ma Tomori, Kessie e Ibrahimovic sono i perni di Pioli nei tre reparti.

CONSIGLI FANTACALCIO: TUTTE LE PARTITE

Proseguendo la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per le partite di Serie A, eccoci alla domenica che si aprirà con Torino Bologna: puntiamo su Pobega e Brekalo per i granata, De Silvestri e Barrow invece per quanto riguarda gli ospiti. Nel pomeriggio Verona Atalanta: dopo le fatiche di Coppa, puntiamo su Muriel e Pasalic per la Dea, ma attenzione alla regia di Miguel Veloso e naturalmente a Simeone tra i gialloblù. Napoli Empoli è sia meno banale di quanto si pensi: Mertens è carico e Zielinski sempre una garanzia, ma attenti a Bandinelli e Pinamonti.

In Sassuolo Lazio si può dare fiducia agli azzurri: Raspadori, Berardi e Scamacca da una parte, Acerbi e Immobile dall’altra, anche il c.t. Mancini sarà molto attento. In Inter Cagliari c’è un Joao Pedro sempre pericoloso, ma globalmente i nerazzurri si fanno preferire in ogni reparto, a cominciare da Barella che citiamo come ex e per il riscatto dopo il rosso di Madrid. Infine lunedì sera Smalling, Veretout e Mkhitaryan dovranno trascinare i giallorossi in Roma Spezia, attenzione però a Maggiore e Gyasi.



