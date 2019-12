Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 17^ giornata?

Il nuovo appuntamento con i consigli Fantacalcio Serie A per la 17^ giornata scatta mercoledì 18 dicembre, e si concluderà addirittura a febbraio: domenica Juventus e Lazio giocano la Supercoppa ma, se i bianconeri anticipano oggi contro la Sampdoria, i biancocelesti sfideranno il Verona tra due mesi e dunque dovremo aspettare per avere il quadro completo. Dunque partiamo proprio da Sampdoria Juventus, in programma alle ore 18:55. Cristiano Ronaldo sembra essere tornato in grande forma ed è giusto scommettere su di lui come sul ritorno di Miralem Pjanic dalla squalifica, mentre attenzione in casa blucerchiata agli ex Fabio Quagliarella e Emil Audero, che l’anno scorso fece un partitone. L’altro anticipo, venerdì sera, è Fiorentina Roma: qui si può puntare su un Dusan Vlahovic decisivo domenica scorsa ma anche su Gaetano Castrovilli, dall’altra parte l’uomo assist Lorenzo Pellegrini è pronto a incantare anche all’Artemio Franchi.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LA 17^ GIORNATA

Con i consigli Fantacalcio Serie A arriviamo a sabato 21 dicembre: si parte con Udinese Cagliari, partita nella quale avremo una bella sfida tra Kevin Lasagna e Giovanni Simeone e con il portiere Juan Musso che, per rendimento, è uno dei migliori del nostro campionato. In Inter Genoa c’è una grande occasione per Matteo Politano, vista la squalifica di Lautaro Martinez; resta sempre un ottimo affare uno tra Milan Skriniar e Stefan De Vrij, in casa del Grifone il grande ex è Andrea Pinamonti che vuole far male ai nerazzurri. Voglia di riscatto per due in Torino Spal: attenzione ad Andrea Belotti e a un Alex Berenguer in grande forma, mentre gli estensi possono rispondere con Igor che ha già mostrato le sue doti sull’esterno, così come sul centrocampista goleador Jasmin Kurtic. La domenica si apre con il grande appuntamento Atalanta Milan: ci tengono a fare bene gli ex Andrea Conti, Franck Kessie e Giacomo Bonaventura ma se la dovranno vedere con una Dea affamata. Torna Alejandro Gomez, Mario Pasalic è un ex dall’altra parte e attenzione a Remo Freuler, apparso in crescita. Lecce Bologna è una sfida per la salvezza, e dunque potrebbe essere spigolosa: sarà importante la lotta a centrocampo, pertanto selezioniamo la regia di Panagiotis Tachtsidis e la capacità di interdizione di Gary Medel, sempre molto utile nel dare equilibrio ai suoi. Avremo poi Parma Brescia, partita nella quale Hernani è pronto a prendersi la mediana ducali e Dejan Kulusevski vuole continuare a stupire; le rondinelle però sono in forma, Sandro Tonali è sempre una certezza e Jhon Chancellor comanda la difesa avendo anche segnato il suo primo gol. Infine Sassuolo Napoli: poche certezze in casa partenopea ma una di queste è Arkadiusz Milik, poi sicuramente il portiere Alex Meret. Occasione per Sebastiano Luperto visto l’infortunio di Koulibaly, per i neroverdi come sempre Francesco Caputo e l’ispiratissimo Jeremy Boga possono essere due elementi sui quali scommettere senza troppi dubbi.

