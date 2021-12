Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 18^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO: ECCO LE SCELTE DA FARE!

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti già oggi, venerdì 17 dicembre, perché comincerà la diciottesima giornata del massimo campionato, che propone già oggi addirittura due anticipi. Chi gioca al Fantacalcio sicuramente lo sa, ma è doveroso ricordare di fare la formazione e noi proviamo come al solito a darvi qualche consiglio. Si comincerà da Lazio Genoa: i biancocelesti non sono in grande spolvero ma certamente partono favoriti, si potrebbe puntare sulla difesa della Lazio e anche su Zaccagni, per non fare i soliti nomi, mentre il rientro di Destro concede almeno qualche speranza in più all’attacco del Grifone. Oggi anche Salernitana Inter: la logica suggerisce di puntare sui nerazzurri in ogni reparto, chissà se Ribery potrà portare almeno un po’ di pepe.

Si passa poi alle partite del sabato con Atalanta Roma: Zapata è sempre da schierare, Ilicic potrebbe avere una chance preziosa, mentre nella Roma indichiamo Veretout e proviamo ad osare con Zaniolo, ancora a caccia del primo gol in campionato. In Bologna Juventus ecco che per i rossoblù va indicato Arnautovic, ma consapevoli del fatto che sia la difesa il reparto che meglio funziona nella Vecchia Signora. Cagliari Udinese invece mette in copertina Joao Pedro per i sardi e Beto per i friulani, ma vista la delicatezza del match potrebbero anche vivere una buona serata i portieri Cragno e Silvestri.

CONSIGLI FANTACALCIO: TUTTE LE PARTITE

Proseguendo la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per le partite di Serie A, eccoci alla domenica che si aprirà con Fiorentina Sassuolo: incontro decisamente intrigante, diciamo che dovrebbe essere più sensato puntare sugli attaccanti (da Vlahovic a Berardi-Raspadori-Scamacca) piuttosto che sulle difese. In Spezia Empoli proviamo a indicare Maggiore e Verde per i padroni di casa, ma i toscani sono in grande spolvero e potrebbero darci soddisfazioni anche in difesa. Sampdoria Venezia è altro match non scontato, i giocatori ultimamente in copertina sono Gabbiadini da una parte e Aramu dall’altra.

In Torino Verona sono invece tanti i giocatori in evidenza, in copertina ci va naturalmente Simeone per l’Hellas mentre per i granata vogliamo evidenziare Pobega, ci sono molti nomi che potrebbero essere stuzzicanti. Infine Milan Napoli, partita con tanti spunti ma altrettanti infortunati: in attacco guidano i “vecchi” Ibrahimovic e Mertens, ma vogliamo mettere in evidenza i due reparti di centrocampo con Tonali e Zambo Anguissa.



