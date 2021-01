Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 19^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: SCHIERARE CAPRARI E LAPADULA?

Tornano già oggi i consigli Fantacalcio per la 19^ giornata di Serie A, che in questo weekend completerà il girone d’andata. Tutti coloro che giocano al Fantacalcio dunque si ricordino che già oggi devono fare la formazione a causa della presenza di un primo anticipo, noi come di consueto proviamo ad aiutarli indicando i nostri consigli su chi schierare e chi invece potrebbe essere meglio evitare. Partiamo proprio da Benevento Torino allora: i campani giocano bene ma segnano poco, comunque ci si può affidare alla qualità ad esempio di Caprari e dell’ex di turno Lapadula, mentre i granata sperano in una scossa grazie all’arrivo in panchina del nuovo allenatore Davide Nicola e magari nel ritorno al gol di Belotti, desiderio naturalmente condiviso anche da molti allenatori. Il ricchissimo sabato (ben quattro anticipi) comincia con Roma Spezia, che chiama in copertina Saponara dopo la sfida proprio tra i giallorossi e i liguri in Coppa Italia, mentre Pellegrini, Mkhitaryan e Dzeko sono chiamati a guidare la riscossa della Roma. In Milan Atalanta sono tanti i nomi possibili, noi suggeriamo evidentemente Ibrahimovic per i rossoneri, mentre per la Dea in copertina potrebbero andarci Gosens e Ilicic; alla stessa ora Udinese Inter, nella quale De Paul dovrà guidare i friulani a una missione non facile, mentre dopo la grande vittoria sulla Juventus citiamo per i nerazzurri la gioventù italiana rappresentata da Bastoni e Barella. Fiorentina Crotone sconsiglia le difese, potrebbero allora approfittarne Vlahovic e Simy, ma potrebbe essere una buona partita anche per Castrovilli.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE PARTITE DI DOMENICA

Nella nostra panoramica sui consigli Fantacalcio di Serie A siamo giunti così alle ultime cinque partite, quelle della domenica. In Juventus Bologna per la Vecchia Signora citiamo McKennie e naturalmente un Cristiano Ronaldo che deve trascinare i bianconeri alla riscossa, mentre i rossoblù si affideranno alla freschezza dei talenti Orsolini e Barrow. Genoa Cagliari invece ci regala uno stuzzicante duello “romanista” tra Strootman e Nainggolan, colpi di gennaio, ma anche la sfida a colpi di qualità fra Shomurodov e Joao Pedro, con il Genoa in crescita e il Cagliari in calo. In Verona Napoli si sfidano due delle migliori difese del campionato, dunque fiducia ai reparti di retroguardia, con Zaccagni e Insigne chiamati invece a dare quel qualcosa in più per bucare le difese. In Lazio Sassuolo urge ricordare l’assenza di Luis Alberto, resta dunque Immobile a capo dei trionfatori di un derby che ha esaltato anche Lazzari, mentre i neroverdi sperano nel rientro di Locatelli e nella forma di Caputo che sta crescendo dopo l’infortunio che finora lo ha molto limitato. Infine in Parma Sampdoria puntiamo su due veterani: nel posticipo, largo alla sfida tra Gervinho e Quagliarella.



