Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 21^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE IN CAMPO?

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti già oggi, domenica 9 gennaio, perché a soli tre giorni di distanza dal turno disputato all’Epifania il massimo campionato torna in campo con la sua ventunesima giornata, che avrà inizio con le due partite delle ore 12.30, dunque stamattina al massimo bisogna fare la formazione del Fantacalcio e noi proviamo come al solito a darvi qualche consiglio. Innanzitutto, bisogna ricordare che pure oggi alcune partite non saranno disputate a causa del Covid e questa è una variabile che fa sentire il suoi peso anche sul Fantacalcio.

Nel gioco “ufficiale” della Gazzetta dello Sport, i giocatori delle squadre che non scendono in campo ricevono tutti il 6 politico se l’incontro non si disputa entro la successiva giornata di campionato. Vale la pena schierarli? Il nostro consiglio è logicamente quello di calcolare bene la situazione: in reparti dove siete in difficoltà un 6 garantito può tutto sommato tornare utile, naturalmente però le ambizioni in questo caso non sono elevate – soprattutto in attacco, meglio puntare su chi gioca e potrebbe portare bonus.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: UNA GIORNATA PARTICOLARE

Proseguendo la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per le partite di Serie A, parliamo dunque di quelle che si dovrebbero disputare veramente: Inter Lazio promette grandi emozioni, i nerazzurri hanno il migliore attacco del campionato ma anche una eccellente difesa, i biancocelesti replicano con ottimi numeri in attacco ma sono un disastro nella retroguardia, per cui in generale meglio affidarsi agli attacchi, soprattutto dei campioni d’Italia in carica perché la Lazio subisce davvero troppi gol.

L’altra super sfida è Roma Juventus e qui forse potrebbe esserci più tatticismo e meno spettacolo, considerate anche le caratteristiche delle formazioni, per cui potrebbero mettersi più in luce le difese. Si potrebbe poi puntare sui giocatori di Milan e Napoli, che dovrebbero avere due partite sulla carta più facili contro Venezia e Sampdoria, anche se i lagunari al Penzo hanno fatto soffrire quasi tutti, inoltre l’ultimo consiglio per il Fantacalcio ci riporta al Covid: fate la formazione il più tardi possibile, per minimizzare il rischio di sgradevoli sorprese.

