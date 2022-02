Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 24^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE IN CAMPO?

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti oggi, sabato 5 febbraio, perché dopo la sosta di settimana scorsa il massimo campionato torna in campo con la sua ventiquattresima giornata, che avrà inizio con l’anticipo delle ore 15.00, dunque nelle prossime ore bisognerà fare la formazione del Fantacalcio e noi proviamo come al solito a darvi qualche consiglio. Innanzitutto, bisogna ricordare che si arriva appunto da una pausa con quello che essa comporta, in particolare per quei giocatori appena rientrati dalla Coppa d’Africa o dalle qualificazioni mondiali in Sudamerica.

Inoltre, riguardo ai consigli fantacalcio bisogna ancora tenere presente la minaccia del Covid, che sembra meno pesante ma naturalmente potrebbe essere una variabile pure per il campionato di Serie A e per le vostre formazioni del Fantacalcio. Infine, un’altra variabile all’inizio del mese di febbraio sono i movimenti di calciomercato. Per fare l’esempio più celebre: Vlahovic alla Juventus sarà implacabile come con la Fiorentina? Lo scopriremo a partire da domani sera…

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

Proseguendo la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per le partite di Serie A, possiamo finalmente adesso scendere nel dettaglio. In copertina naturalmente abbiamo il derby di Milano: all’andata fu la partita della svolta per il grande ex Calhanoglu, naturalmente anche stavolta tra i nomi più attesi, mentre i rossoneri punteranno molto su Rafael Leao. Stuzzicante pure Fiorentina Lazio, con Piatek sotto i riflettori dopo l’addio di Vlahovic, mentre Roma Genoa potrebbe fornire l’occasione di puntare sui giallorossi.

Alla domenica, nei nostri consigli Fantacalcio potrebbero mettersi in evidenza i giocatori del Napoli, che partirà favorito sul campo del Venezia: in particolare la difesa partenopea, che è la migliore del campionato e deve vedersela con il penultimo attacco. Favorita anche l’Atalanta in casa contro il Cagliari, qui però bisogna stare molto attenti ai numerosi giocatori che a gennaio erano assenti per Covid. Squadra molto in forma è il Torino, che potrebbe darvi soddisfazioni anche al Fantacalcio, mentre Juventus Verona non vivrà di solo Vlahovic, perché l’Hellas può essere insidiosa, come dopo la partita d’andata ricorda molto bene anche la Vecchia Signora.

