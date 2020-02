Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 24^ giornata?

Il nuovo appuntamento con i consigli Fantacalcio Serie A ci porta nella 24^ giornata del campionato: questa volta non è previsto un anticipo del venerdì sera e dunque possiamo valutare subito le potenziali scelte per le vostre fantasquadre iniziando da sabato 15 febbraio. Il turno si apre con Lecce Spal: grande momento di forma per Gianluca Lapadula e Filippo Falco in casa salentina, mentre per quanto riguarda gli estensi andranno valutate le scelte dell’esordiente Luigi Di Biagio che però potrebbe contare ancora su Kevin Bonifazi – che conosce bene – in difesa, con il difensore reduce da un gol sia pure inutile. Bologna Genoa potrebbe essere un’altra occasione per Musa Barrow che ha segnato una doppietta, mentre “mister 70 milioni” Riccardo Orsolini si confronta idealmente con Andrea Pinamonti in un duello tra giovani italiani. A proposito di giovani: occhio anche al centrocampista olandese Jerdy Schouten, così come in Atalanta Roma bisogna considerare Justin Kluivert e magari l’ex Gianluca Mancini, questa partita di Bergamo avrà in Rafa Toloi e Leonardo Spinazzola giocatori che in passato hanno vestito l’altra maglia e rappresenta uno dei piatti forti nel turno.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LA 24^ GIORNATA

Con i consigli Fantacalcio Serie A passiamo alle partite di domenica 16 febbraio: il lunch match è Udinese Verona, derby triveneto nel quale si potrebbe puntare sul portiere Juan Musso da una parte e su Fabio Borini dall’altra, l’ex Milan è reduce da un bel gol alla Juventus e potrebbe ancora una volta guidare i suoi insieme a Marash Kumbulla, autore di una grande stagione in difesa. In Juventus Brescia i bianconeri vogliono ripartire: quasi inevitabile fare il nome di Cristiano Ronaldo, noi suggeriamo anche un Matthijs De Ligt sempre attento mentre dall’altra parte le palle inattive potrebbero essere utili a Jhon Chancellor, e poi ovviamente ci sono Mario Balotelli ed Ernesto Torregrossa. Sampdoria Fiorentina può essere la partita di Gaston Ramirez e Fabio Quagliarella, occhio alla capacità di inserirsi di un Karol Linetty in costante miglioramento; Patrick Cutrone ha già segnato in viola in Coppa Italia e vuole farlo anche in campionato, rientra Martin Caceres pronto a dire la sua in difesa. Con Sassuolo Parma esploriamo un derby emiliano: Andrea Consigli può essere ideale per la porta, Jeremie Boga sta vivendo un ottimo periodo di forma, in casa ducale consigliamo Dejan Kulusevski (come sempre) ma facciamo anche il nome di Juraj Kucka. Abbiamo poi Cagliari Napoli: l’ex Marko Rog potrebbe partire dalla panchina e allora attenzione a Joao Pedro e magari Artur Ionita, i partenopei rispondono con Diego Demme che ha avuto un ottimo impatto sulla squadra e che guiderà il centrocampo, poi Kostas Manolas per la difesa. Lazio Inter è il big match: ovviamente Ciro Immobile e Romelu Lukaku vanno citati, ma torna anche Lautaro Martinez e poi Luis Alberto e Nicolò Barella sono due mezzali di sicuro affidamento, così come Stefan De Vrij che è grande ex. Chiudiamo con il Monday Night di lunedì 17 febbraio, Milan Torino: Ante Rebic è l’uomo del momento in casa rossonera, Franck Kessie e Alessio Romagnoli due garanzie come prestazioni. I granata possono schierare Andrea Belotti naturalmente, e occhio a Bremer che in Coppa Italia ha segnato una doppietta ai rossoneri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA