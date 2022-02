Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 25^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: SU CHI PUNTIAMO IN QUESTA GIORNATA?

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti oggi, sabato 12 febbraio, perché il massimo campionato torna in campo con la sua venticinquesima giornata, che avrà inizio con l’anticipo delle ore 15.00, termine entro il quale naturalmente bisognerà fare la formazione del Fantacalcio: noi proviamo come al solito a darvi qualche consiglio. Innanzitutto, bisogna ricordare che si arriva da una settimana di Coppa Italia e ci sarà poi il ritorno delle Coppe europee, dunque è un periodo molto intenso per le big, mentre per le piccole si sta tornando alla normalità.

Inoltre, riguardo ai consigli Fantacalcio bisogna ancora tenere presente la minaccia del Covid, che sembra meno pesante ma naturalmente potrebbe essere una variabile pure per il campionato di Serie A e per le vostre formazioni del Fantacalcio. Infine, un’altra variabile nel mese di febbraio sono i movimenti di calciomercato, che in effetti hanno regalato indicazioni molto interessanti: ad esempio, Vlahovic e Zakaria hanno segnato in coppia nel loro debutto con la maglia della Juventus, per la felicità di Max Allegri ma anche dei suoi “allenatori virtuali” al Fantacalcio.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

Proseguendo la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per le partite di Serie A, possiamo adesso scendere ulteriormente nel dettaglio. In copertina Olivier Giroud, reduce dalla doppietta nel derby di Milano e poi a segno anche in Coppa Italia: in questo momento, anche un certo Zlatan Ibrahimovic potrebbe passare in secondo piano. Attenzione a Napoli Inter: come sempre, in un big-match del genere nasce il dubbio se puntare sui propri campioni delle squadre coinvolte, la variabile impazzita potrebbe essere Sanchez ed inoltre Perisic è in grande spolvero, ma il Napoli risponde con i rientri di Zambo Anguissa e soprattutto Koulibaly dopo la Coppa d’Africa.

I nostri consigli Fantacalcio potrebbero mettere in evidenza anche altri giocatori che hanno cambiato aria a gennaio: l’Inter… spera in Sensi, già in gol domenica scorsa al debutto con la Sampdoria che stavolta incrocia i cugini del Milan, Verdi ha fatto doppietta con due calci di punizione al debutto con la Salernitana e potrebbe essere determinante nella delicatissima sfida salvezza contro il Genoa. Immutabile invece è la sicurezza Immobile, un attaccante di razza che naturalmente fa sempre la fortuna di chi ce l’ha al Fantacalcio…



