Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 25^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: QUALI SCELTE FARE?

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti già oggi, venerdì 3 marzo 2023: il massimo campionato torna infatti in campo con il primo anticipo della venticinquesima giornata della sua stagione, che sarà il sesto turno del girone di ritorno. Avremo quindi il primo anticipo Napoli Lazio già alle ore 20.45 di questa sera, termine ultimo entro il quale naturalmente questa volta bisognerà fare la formazione del Fantacalcio. La Serie A ci offrirà nuovamente una giornata “spezzatino”, che terminerà solamente lunedì sera con ben due posticipi, di conseguenza per varie partite (comprese le quattro di domenica) potrebbero ancora pendere dei dubbi di formazione.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Centrocampo e attacco, che giocatori schierare?

Noi proviamo come al solito a darvi qualche consiglio, tenendo conto di questa incognita e anche di altre variabili, che in questo momento sono soprattutto gli impegni nelle Coppe europee, che sono infatti tornate a farci compagnia anche se questa settimana ha segnato una pausa ma che saranno di nuovo al centro dell’attenzione a cominciare da martedì prossimo. I consigli Fantacalcio Serie A sono dunque un campo sempre affascinante ma complicato, anche per capire le scelte degli allenatori, ma noi ci proviamo lo stesso…

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 24^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

Per approfondire ora la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per le partite di Serie A, annotiamo che il Napoli è sempre più punto di riferimento, in attacco con Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, ma anche con la migliore difesa, quindi i partenopei possono essere le vostre prime scelte in ogni settore del campo. Certo, dall’altra parte c’è la Lazio stavolta, quindi il compito potrebbe essere più complicato del solito, soprattutto se Luis Alberto riuscisse ad illuminare il gioco dei biancocelesti del grande ex Maurizio Sarri.

Il rilancio del Milan è poi una notizia di spicco delle ultime settimane, che porta in copertina per i consigli Fantacalcio soprattutto la difesa rossonera, letteralmente disastrosa a gennaio e invece imbattuta ora da quattro partite consecutive, Champions League compresa. In rialzo anche le quotazioni della Juventus, nella quale c’è da osservare soprattutto Angel Di Maria (anche se la tripletta in Europa League non è servita ai suoi Fanta-allenatori). Tra i nomi più in forma di recente vogliamo poi citare Riccardo Orsolini del Bologna e Arthur Cabral della Fiorentina: chi altri saprà mettersi in particolare evidenza per i consigli Fantacalcio?

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 23^ giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA