Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 25^ giornata?

Pronti a un altro appuntamento con i consigli Fantacalcio Serie A, siamo nella 25^ giornata e dunque andiamo subito a vedere quali possano essere i calciatori da impiegare per questo turno. Partiamo ovviamente dall’anticipo del venerdì che è Brescia Napoli: Mario Balotelli aveva segnato nella partita di andata ed è a secco da tempo, tra le fila dei partenopei possiamo senz’altro citare il portiere David Ospina e Diego Demme, che sta tenendo un ottimo rendimento e ha cambiato la mediana della squadra. Sabato si parte con Bologna Udinese, dove Riccardo Orsolini e Rodrigo De Paul si sfideranno a colpi di qualità; avremo poi Rolando Mandragora e Andrea Poli che sono centrocampisti che possono andare a segno. Spal Juventus può essere la partita di Paulo Dybala, ma torna anche Cristiano Ronaldo; dall’altra parte attenzione a Andrea Petagna e Lucas Castro, addizione importante nel calciomercato di gennaio. C’è poi Fiorentina Milan, con un Ante Rebic in forma stratosferica ma anche la coppia formata da Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, reduci da una doppietta a testa nella roboante vittoria contro la Sampdoria.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: I GIOCATORI DA SCHIERARE

Con i consigli Fantacalcio Serie A per la 25^ giornata arriviamo alle partite della domenica. In Genoa Lazio non si può non citare Ciro Immobile che è anche un ex, ma Manuel Lazzari e Jony possono dare spinta sulle corsie mentre in casa del Grifone cerca riscatto Lasse Schone, e va considerato il rigorista Domenico Criscito. Per Atalanta Sassuolo la Dea, reduce dall’impresa di Champions League, punta su José Luis Palomino ma sarà titolare anche Mattia Caldara, difesa orobica sempre al top ma Filip Djuricic e Jeremie Boga sono giocatori che possono farle male. Torino Parma con i granata senza troppe certezze, ma una è Alex Berenguer che sta disputando una bella stagione; così anche Andreas Cornelius dall’altra parte, in più il ritorno di Gervinho ha ridato qualità ai ducali. Per Verona Cagliari da citare la difesa scaligera, in particolare Marash Kumbulla; poi occhio a Valerio Verre che ha tempi di inserimento, per il Cagliari Joao Pedro ha già segnato 14 gol e Artur Ionita è un ex che potrebbe far male. Per Roma Lecce consigliamo Edin Dzeko e magari Lorenzo Pellegrini che ha voglia di rivalsa, occhio per i salentini a Marco Mancosu già autore di 8 gol in questo campionato. Infine Inter Sampdoria: da valutare se Christian Eriksen sarà titolare ma il danese cerca il primo gol nerazzurro, per i blucerchiati Fabio Quagliarella è sempre un garanzia ma si può puntare anche su Karol Linetty e Albin Ekdal, che ha un grande episodio nella San Siro nerazzurra.

