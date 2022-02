Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 26^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: SU QUALI GIOCATORI PUNTARE?

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti oggi, venerdì 18 febbraio, perché il massimo campionato torna in campo con la sua ventiseiesima giornata, che avrà inizio con un anticipo già questa sera, che tra l’altro sarà il derby della Mole Juventus Torino delle ore 20.45, termine entro il quale naturalmente bisognerà fare la formazione del Fantacalcio: noi proviamo come al solito a darvi qualche consiglio, a partire appunto dal fatto che bisognerà agire già di venerdì. Innanzitutto, bisogna ricordare che si arriva da una settimana di Coppe europee, come lo sarà anche la prossima: dunque è un periodo molto intenso per le big, mentre per le piccole si sta tornando alla normalità.

Inoltre, riguardo ai consigli Fantacalcio bisogna ancora tenere presente la minaccia del Covid, che sembra meno pesante ma naturalmente potrebbe essere una variabile pure per il campionato di Serie A e per le vostre formazioni del Fantacalcio. Infine, un’altra variabile nel mese di febbraio sono i movimenti di calciomercato, che sembra avere avuto un impatto maggiore in questo gennaio rispetto ad altre sessioni invernali, aspetto importante anche per gli “allenatori virtuali” al Fantacalcio.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

Proseguendo la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per le partite di Serie A, possiamo adesso scendere ulteriormente nel dettaglio. Nel derby della Mole viene naturale pensare innanzitutto a Dusan Vlahovic, ma va pure detto che bianconeri e granata hanno due delle migliori difese del campionato, dunque potrebbe essere complicato trovare gloria per gli attaccanti. Sulla carta, l’impegno contro la Salernitana dovrebbe agevolare il Milan: fiducia ad Olivier Giroud e Rafael Leao, ma pure alla difesa che non dovrebbe avere un compito troppo difficile.

Nell’Inter citiamo in particolare Nicolò Barella, che non ha giocato contro il Liverpool e avrà quindi energie supplementari da spendere contro il Sassuolo, ma ci sarà Gianluca Scamacca che vorrà mettersi in grande evidenza contro quella che magari potrebbe essere la sua futura squadra. Infine, un’ultima avvertenza: bisogna fare la formazione del Fantacalcio al venerdì, ma ci saranno ben due posticipi al lunedì, attenzione in particolare al Napoli, perché è in corsa pure in Europa League e capire le mosse di formazione di Luciano Spalletti con tre giorni d’anticipo non sarà facile.



