Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 26^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHE SCELTE FARE?

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti già oggi, venerdì 10 marzo 2023: ricordiamo infatti che il massimo campionato torna infatti in campo stasera con il primo anticipo della ventiseiesima giornata della sua stagione, che sarà il settimo turno del girone di ritorno. Avremo quindi il primo anticipo Spezia Inter già alle ore 20.45 di questa sera, termine ultimo entro il quale naturalmente questa volta bisognerà fare la formazione del Fantacalcio. La Serie A ci offrirà nuovamente una giornata “spezzatino”, che terminerà solamente lunedì sera con un posticipo, di conseguenza per varie partite (comprese le cinque di domenica) potrebbero ancora pendere dei dubbi di formazione.

Noi proviamo come al solito a darvi qualche consiglio, tenendo conto di questa incognita e anche di altre variabili, che in questo momento sono soprattutto gli impegni nelle Coppe europee, che sono infatti in pieno svolgimento con gli ottavi di finale delle tre competizioni Uefa, con ben sette squadre italiane coinvolte. I consigli Fantacalcio Serie A sono dunque un campo sempre affascinante ma complicato, anche per capire le scelte degli allenatori, ma noi ci proviamo lo stesso…

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

Per approfondire ora la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per le partite di Serie A, annotiamo che stasera l’Inter naturalmente vestirà i panni della favorita al Picco, un turno che potrebbe essere ideale per schierare i vostri nerazzurri a cominciare da Lautaro Martinez, sempre molto carico da quando è tornato dal Mondiale. Lo scivolone contro Lazio non toglie tuttavia al Napoli il ruolo di punto di riferimento, in attacco con Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, ma anche con la migliore difesa, quindi i partenopei possono essere le vostre prime scelte in ogni settore del campo.

Focus anche sulla Lazio che settimana scorsa ha compiuto l’impresa, i biancocelesti hanno ottimi numeri e possono essere ideali anche al Fantacalcio, ad esempio con una difesa che subisce assai poco. In questo senso dobbiamo invece annotare il nuovo calo del Milan causato dalla sconfitta contro la Fiorentina, squadra che invece sta cominciando a dare soddisfazioni anche in ottica consigli Fantacalcio, ad esempio con gli attaccanti Cabral e Jovic. Tra i nomi più in forma di recente vogliamo poi citare Riccardo Orsolini del Bologna, Patrick Ciurria del Monza e Yann Karamoh del Torino: chi altri saprà mettersi in particolare evidenza per i consigli Fantacalcio?











