Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 27^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: SU CHI PUNTARE QUESTA GIORNATA?

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti già oggi, venerdì 25 febbraio, perché il massimo campionato torna in campo con la sua ventisettesima giornata, che avrà inizio con ben due anticipi già questa sera, a partire da Milan Udinese delle ore 18.45, termine entro il quale naturalmente bisognerà fare la formazione del Fantacalcio: noi proviamo come al solito a darvi qualche consiglio, a partire appunto dal fatto che bisognerà agire già di venerdì. Innanzitutto, bisogna ricordare che si arriva da una settimana di Coppe europee, dunque è un periodo molto intenso per le big, tre delle quali hanno giocato in Europa appena ieri, mentre già oggi riparte il campionato.

Inoltre, riguardo ai consigli Fantacalcio bisogna ancora tenere presente la minaccia del Covid, che qualche volta “regala” ancora delle sgradite sorprese che possono essere una variabile pure per il campionato di Serie A e per le vostre formazioni del Fantacalcio. I movimenti di calciomercato sono ormai stati assorbiti, ma restano un aspetto molto importante anche per gli “allenatori virtuali” al Fantacalcio.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

Proseguendo la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per le partite di Serie A, possiamo adesso scendere ulteriormente nel dettaglio. Nei due anticipi di oggi bisognerebbe avere fiducia nei giocatori di Milan e Inter, anche se la scorsa giornata ci ha insegnato la cautela: la differenza di valore con Udinese e Genoa è comunque netta e le motivazioni alte, perché Stefano Pioli e Simone Inzaghi non possono permettersi altri passi falsi. Discorso simile per la Juventus, favorita domani ad Empoli con Vlahovic sempre in copertina dopo il gol lampo in Champions League.

Il suo erede Piatek sta comunque facendo molto bene a Firenze e domani sera sfiderà Raspadori e Scamacca, eroi della vittoria del Sassuolo a San Siro. Citiamo poi i ritorni in auge di Belotti e Quagliarella, due veterani tornati al gol settimana scorsa, un Barak in doppia cifra con il Verona ed infine la variabile stanchezza europea per Lazio e Napoli (che però almeno si compenseranno giocando lo scontro diretto) e soprattutto per l’Atalanta, che ha pure tanti assenti. Infine, un’ultima avvertenza: bisogna fare la formazione del Fantacalcio al venerdì, ma si giocherà fino al lunedì, capire le mosse di formazione con tre giorni d’anticipo non sarà facile.



