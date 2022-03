Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 28^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: SU CHI SCOMMETTERE OGGI

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti già oggi, venerdì 4 marzo, perché il massimo campionato torna in campo con la sua ventottesima giornata, che avrà inizio con il primo anticipo già questa sera, che sarà Inter Salernitana delle ore 20.45, termine entro il quale naturalmente bisognerà fare la formazione del Fantacalcio: noi proviamo come al solito a darvi qualche consiglio, a partire appunto dal fatto che bisognerà agire già di venerdì. Innanzitutto, bisogna ricordare che la giornata sarà spalmata da stasera fino a domenica sera, attenzione allora ai dubbi di formazione ancora aperti soprattutto per le partite più distanti.

Inoltre, riguardo ai consigli Fantacalcio bisogna ancora tenere presente la minaccia del Covid e i movimenti di calciomercato, due variabili che hanno condizionato molto le scorse settimane. Ora la pandemia fa meno paura, mentre per quanto riguarda il mercato tutti i nuovi acquisti giocano nelle rispettive squadre da oltre un mese e abbiamo capito chi sta già facendo la differenza (su tutti naturalmente Dusan Vlahovic), ma restano due aspetti molto importanti anche per gli “allenatori virtuali” al Fantacalcio e per le scelte di formazione.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

Proseguendo la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per le partite di Serie A, possiamo adesso scendere ulteriormente nel dettaglio. Per l’anticipo di oggi, sulla carta non ci dovrebbe essere storia: vero che nel pazzo mese di febbraio la Salernitana ha fatto più punti dell’Inter, ma è anche vero che per i nerazzurri è vietato sbagliare e che la difesa dei campioni d’Italia si è di nuovo assestata (due partite senza subire gol): prima o poi si sbloccherà anche l’attacco, magari con i contributi di chi sta rientrando da infortunio, come Gosens o Correa…

Passando alla partita di domani, spiccano due nomi che potrebbero essere grandi protagonisti del big-match Roma Atalanta: Abraham è sempre la certezza offensiva dei giallorossi, Koopmeiners ha un ruolo sempre più importante nella Dea e pure ottima confidenza con il gol. Tra chi è in crescita, dobbiamo citare il Cagliari nel suo complesso, Andrea Belotti che segna da due partite consecutive e un Giovanni Simeone che con la tripletta contro il Venezia ha spazzato via due mesi e mezzo di digiuno nel migliore dei modi. Infine, in Napoli Milan i partenopei potranno mettere sul piatto la migliore difesa del campionato, Rafael Leao invece potrebbe essere il nome di spicco per i rossoneri.



