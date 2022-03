Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 29^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: ALCUNI SUGGERIMENTI UTILI

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti oggi, sabato 12 marzo, perché il massimo campionato torna in campo con la sua ventinovesima giornata, che avrà inizio con i primi due anticipi in contemporanea alle ore 15.00, termine entro il quale naturalmente bisognerà fare la formazione del Fantacalcio: la prima notizia dunque è che stavolta non ci sono anticipi al venerdì, a differenza delle scorse settimane, dunque c’è più tempo per pensare ed arrivare più a ridosso di tutte le partite.

Noi proviamo come al solito a darvi qualche consiglio, la giornata sarà comunque spalmata fino a lunedì sera, resta quindi in ogni caso valida l’attenzione ai dubbi di formazione ancora aperti soprattutto per le partite più distanti. Bisogna ragionare anche in prospettiva, ricordiamo allora che settimana prossima nelle Coppe europee giocheranno Juventus, Roma e Atalanta, che potrebbero gestire con particolare attenzione le rispettive rose – soprattutto giallorossi e nerazzurri che hanno giocato pure giovedì.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

Proseguendo la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per le partite di Serie A, possiamo adesso scendere ulteriormente nel dettaglio. Si è preso ad esempio la copertina in modo prepotente Lautaro Martinez, reduce dalla tripletta contro la Salernitana in campionato e dal meraviglioso gol di Liverpool in Champions League, ma l’Inter è tornata solidissima anche in difesa nelle ultime uscite. Il Milan risponde con Olivier Giroud, l’uomo dei big match: saprà lasciare il segno anche in una partita più “normale” contro l’Empoli?

Grande fiducia agli attacchi di Verona e Sassuolo, che vantano tridenti che fanno la fortuna anche di chi può schierarli nella propria formazione al Fantacalcio. Tra chi è praticamente una garanzia in questo campionato vanno naturalmente inclusi Ciro Immobile e Tammy Abraham, a una settimana dal derby di domenica prossima, mentre la Fiorentina ha trovato in Krzysztof Piatek un degno erede di Dusan Vlahovic. Infine, per uscire dai soliti nomi e dalla tendenza a privilegiare gli attaccanti, largo alla difesa del Genoa: più essere un azzardo, soprattutto contro l’Atalanta (che però è tra i due match di Coppa), ma con Alexander Blessin in panchina il Grifone ha subito solo due gol in sei partite e ha già fermato anche l’Inter.

