Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 29^ giornata?

Siamo pronti ad un altro appuntamento con i consigli Fantacalcio Serie A: la nostra redazione accompagna il massimo campionato di calcio nella 29^ giornata, che si gioca a partire da martedì 30 giugno e dunque a sole 48 ore dalla conclusione del turno precedente. Il primo dato è dunque questo: bisogna tenere conto del fatto che gli allenatori opereranno verosimilmente il turnover per gestire le energie, visto che questa sarà la realtà dei fatti per tutto il mese di luglio; analizziamo allora le varie partite, partendo da Torino Lazio dove il grande ex Ciro Immobile punta quota 30 gol e Andrea Belotti proverà a rispondergli, per la porta possiamo invece citare Thomas Strakosha sempre poco appariscente ma determinante in più di un’occasione. Passando all’altro anticipo Genoa Juventus, possiamo parlare della possibilità che Maurizio Sarri dia spazio dal primo minuto a Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo tutti insieme, anche se in questo momento la vera certezza è in difesa e si chiama Matthijs De Ligt. Nel Grifone, la voglia di Goran Pandev nelle grandi sfide va sempre onorata: il macedone sa come fare male ai campioni d’Italia e punterà a rifarlo.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: 29^ GIORNATA

Passando alle altre partite per i consigli Fantacalcio di Serie A, mercoledì si parte con Bologna Cagliari che ci presenta la sfida tra i caldissimi Riccardo Orsolini e Giovanni Simeone, senza ovviamente dimenticarsi di Joao Pedro e di un centrocampista sempre ordinato come Andrea Poli; Inter Brescia sarà l’occasione di vedere Sandro Tonali contro la sua (probabile) futura squadra, in realtà le rondinelle si affidano ad Alfredo Donnarumma mentre i nerazzurri contano sul gol di Romelu Lukaku che sarebbe il ventesimo in campionato, e poi sul solito Samir Handanovic. Interessante Fiorentina Sassuolo: tutto il tridente neroverde contro Franck Ribéry e Federico Chiesa, ma i viola puntano anche su due difensori goleador come Nikola Milenkovic e German Pezzella. In Lecce Sampdoria non mancheranno pochi giocatori: Karol Linetty guida la mediana blucerchiata chiamata a fare la differenza, Marco Mancosu vuole raggiungere la doppia cifra di reti in una stagione finora splendida. Abbiamo poi Spal Milan: Andrea Petagna il grande ex e la principale speranza degli estensi, inevitabile nei rossoneri citare Ante Rebic ma in realtà sta molto bene anche Hakan Calhanoglu, torna Zlatan Ibrahimovic ma potrebbe non avere spazio. In Verona Parma possiamo puntare su Samuel Di Carmine e Matteo Pessina da una parte, sugli straordinari Dejan Kulusevski e Andreas Cornelius dall’altra ma c’è anche la lotta tra i portieri Marco Silvestri e Luigi Sepe; Atalanta Napoli è chiaramente una parata di stelle, torna Josip Ilicic dal primo minuto e tra Duvan Zapata e Luis Muriel c’è solo l’imbarazzo della scelta, mentre Gennaro Gattuso dovrebbe rilanciare Diego Demme e Piotr Zielinski in mediana. Chiusura con Roma Udinese: ai giallorossi mancano Veretout e Lorenzo Pellegrini, campo dunque per Amadou Diawara e Cengiz Under mentre i friulani hanno scoperto l’ottimo momento di Kevin Lasagna, pronto poi a tornare Rodrigo De Paul.



