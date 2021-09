Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 3^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: OCCHIO AI SUDAMERICANI…

Dopo la sosta ritorna il primo campionato nazionale e tocca ora andare a vedere anche i nostri consigli per il fantacalcio della serie A, alla vigilia delle partite per la 3^ giornata. L’attesa per riavere i nostri beniamini è tanta ma pure non va dimenticato che il colpo di scena oggi è dietro l’angolo: parecchi giocatori sono acciaccati dopo l’esperienza in nazionale e che pure alcuni sudamericani potrebbero non essere ancora a disposizione dei rispettivi allenatori. Insomma anche i fantallenatori dovranno fare grandissima attenzione a stilare il loro undici tipo: vediamo però che dicono i nostri consigli per il fantacalcio della serie A per la 3^ giornata e scopriamo quale sarà la top 11 su cui puntare questo fine settimana.

Gol di Leao o Brahim Diaz in Milan-Cagliari?/ Fantacalcio: cosa ha deciso la Serie A

Prima però servirà ricordare per sommi capi il programma di questo fine settimana: calendario alla mano si comincerà oggi, sabato 11 settembre, con tre incontri e dunque dalle ore 15.00 di fila Empoli-Venezia, Napoli-Juventus (18) e Atalanta-Fiorentina (20.45), mentre saranno sei gli incontri di domenica. Domani lunchmatch sarà al Marassi per Sampdoria-Inter, mentre alle ore 15.00 avremo Cagliari-Genoa, Spezia-Udinese e Torino-Salernitana: alle ore 18.00 ecco Milan-Lazio e alle 20.45 Roma-Sassuolo, con il posticipo Bologna-Verona previsto lunedi sera.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 2^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: I TOP SU CUI PUNTARE

Detto del programma, è bene ora addentrarci nei nostri consigli per il fantacalcio della Serie A, per le sfide della 3^ giornata: quali saranno i migliori giocatori da schierare in questo intenso fine settimana? Volendo stilare una top 11 del turno, ecco che già in porta potrebbe essere una bella occasione per un numero 1 non top come è Vicario, che potrebbe regalare emozioni nella sfida tra Empoli e Venezia: il numero 1 ha ben fatto fin qui (anche con la Juventus) e contro i lagunari non dovrebbe avere difficoltà a ottenere un buon punteggio. Attenzione anche a Maignan, che non sta affatto deludendo tra i pali del Milan e potrebbe anche regalarci qualche parata di rilievo alla sfida con la Lazio. Per la difesa i nomi da tenere d’occhio in questo turno sono sicuramente Mancini e Bremer, con il primo punto fermo di Mourinho e il secondo gran asso nella manica di Juric, la cui assenza fin qui è pesata davvero tanto: bene anche Theo Hernandez e Gosens, come anche Acerbi.

Consigli Fantacalcio Serie A/ 1^ giornata: le certezze da cui ripartire

Per il centrocampo occhi puntati su poi a Pereyra, che potrebbe convincerci ancora nella sfida tra Udinese e Spezia, ma anche a Mkhitaryan (fresco di gol con la Fiorentina) e Locatelli, a cui la Juventus certo si aggrapperà nel big match contro il Napoli questo sabato: Veretout e Malinovski non ci deluderanno come anche Calhanoglu. In avanti ci attendiamo gran cose da Joao Pedro, che subito si è messo in luce con la maglia del Cagliari, ma anche da Abraham, che ha già all’attivo due assist e un gol e potrebbe regalare scintille nell’incontro tra Roma e Sassuolo. Ricordiamo che rischia di non fare un tempo a tornare a Torino Dybala: spazio allora a Morata nel big match del sabato per la juventus.



© RIPRODUZIONE RISERVATA