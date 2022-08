Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 3^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: ALCUNE MOSSE…

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti oggi, venerdì 26 agosto 2022, perché il massimo campionato torna in campo con la terza giornata della nuova stagione già oggi con ben due anticipi a partire dalle ore 18.30, termine ultimo entro il quale naturalmente bisognerà fare la formazione del Fantacalcio: la prima notizia dunque è proprio questa, ricordarsi di stilare i propri undici di venerdì, anche se ormai questa è una eventualità che si verifica piuttosto di frequente.

Noi proviamo come al solito a darvi qualche consiglio, anche se il calciomercato aperto naturalmente ci metterà lo zampino. Giocatori titolari che improvvisamente vengono venduti o si ritrovano in panchina, seconde scelte che entrano nell’undici di partenza, calciatori che cambiano squadra e tra questi, coloro che rimarranno in Serie A possono cambiare (in meglio o in peggio) il loro scenario stagionale. I consigli Fantacalcio sono dunque un campo minato in questo periodo, ma noi ci proviamo lo stesso.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

Proseguendo la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per le partite di Serie A, possiamo adesso scendere ulteriormente nel dettaglio. Negli anticipi di oggi spiccano gli attaccanti, da Immobile a Lukaku e Lautaro Martinez, ma evidenziamo centrocampisti dal bonus facile come Milinkovic-Savic e Calhanoglu. Inevitabile poi citare Dybala nella giornata del suo ritorno allo Stadium, anche se forse è meglio puntare sui giocatori del Milan, impegnato in casa contro il Bologna.

Attenzione tuttavia in tal senso a Marko Arnautovic, che è uno dei giocatori capaci di andare a segno in entrambe le prime giornate, come Thomas Henry del Verona e naturalmente le punte di diamante di un Napoli finora scatenato, cioè la certezza Victor Osimhen e il volto nuovo Khvicha Kvaratskhelia. Dopo una seconda giornata con appena 13 gol segnati, tuttavia, per il Fantacalcio ribadiamo anche l’importanza delle difese, che fanno vincere gli scudetti reali ma forse pure quelli virtuali…

