Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 3^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE IN CAMPO?

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti già oggi, perché questa sera la terza giornata di campionato si aprirà con l’anticipo Fiorentina Sampdoria e di conseguenza tutti i Fanta-allenatori dovranno ricordarsi di schierare oggi le proprie formazioni, per le quali diamo come al solito i nostri consigli per il Fantacalcio. Partiamo allora proprio da Fiorentina Sampdoria: per i viola ecco Castrovilli, in gol nelle prime due giornate, mentre la Sampdoria vanta un Quagliarella sempre positivo, ma ha già incassato sei gol, dunque attenzione ai difensori doriani, che sono partiti male. In Sassuolo Crotone la vediamo francamente piuttosto grigia per gli ospiti calabresi, per cui fiducia a Caputo, Berardi e compagnia neroverde, che i gol non fa quasi mai mancare. In Udinese Roma potremmo fare un discorso simile: i friulani hanno perso in casa con lo Spezia e si aggrappano a Musso e Lasagna, mentre per la Roma in copertina va naturalmente Veretout, autore di una dopietta contro la Juventus. La domenica si aprirà con Atalanta Cagliari: i sardi sono partiti maluccio, anche se Simeone in attacco ha sempre il suo perché, ma occhio in difesa contro lo scatenato Papu Gomez e le frecce Hateboer e Gosens, già tre gol in due.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: TUTTE LE PARTITE

Proseguendo la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio di Serie A, eccoci giunti a Benevento Bologna, dove mettiamo in copertina Caprari e Soriano in quanto autori di doppiette nell’ultima partita disputata dalle rispettive squadre. Lazio Inter vede sicuramente arrivare meglio i nerazzurri, con la Lu-La già attivissima nelle prime due giornate e un ottimo Hakimi in più per garantire gol e assist, mentre Caicedo era stato il migliore dei biancocelesti contro l’Atalanta, chissà se anche stavolta ruberà la scena a Immobile. In Parma Verona spicca un dato: sei gol già incassati dagli emiliani, zero dall’Hellas che dunque si fa apprezzare soprattutto per la solidità difensiva in questo periodo. Milan Spezia vedrà Galabinov cercare di trascinare i suoi a una impresa non facile, la difesa del Milan è ancora imbattuta in campionato e allora scegliamo Gigio Donnarumma per i rossoneri. Infine Juventus Napoli, che vede i bianconeri aggrappati soprattutto a Cristiano Ronaldo mentre fra i partenopei sono tanti in forma, con Lozano e Mertens in particolare evidenza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA