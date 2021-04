Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 30^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: I NOSTRI SUGGERIMENTI SU CHI MANDARE IN CAMPO

Torna sotto ai riflettori il primo campionato nazionale e dunque, alla vigilia della 30^ giornata andiamo a dare spazio ai consigli per il Fantacalcio della Serie A , che la nostra redazione ha redatto per questo magnifico turno. Il programma come al solito è bello intenso: si comincia con tre anticipi nella giornata di domani, sabato 10 aprile per poi proseguire con ben sei incontri per la domenica: a chiudere il quadro, lunedì sera il posticipo tra Benevento e Sassuolo. Non perdiamo altro tempo allora e vediamo, match per match, quali saranno i giocatori da schierare e non nella 30^ giornata. Per i consigli di fantacalcio di Serie A, cominciamo dal primo incontro delle 15.00 tra Spezia e Crotone, dove ci sentiamo di mettere in evidenza Maggiore,

Reca e Simy, con quest’ultimo fresco di gol col Napoli: alle ore 18.00 sarà la volta di Parma Milan, dove gli uomini più fidati saranno Kessie e Calhanoglu. Ultimo impegno alle ore 20.45 con Udinese e Torino, dove pure ci sentiamo di non consigliare Becao e Rincon, decisamente appannati.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: PER LE SFIDE DI DOMENICA

Proseguendo con i nostri consigli di Fantacalcio di Serie A per la 30^ giornata, vediamo ora chi sono i giocatori top su cui puntare per le partite che invece andranno in scena domenica 11 aprile. Calendario alla mano vediamo che il primo impegno sarà alle ore 12.30 con Inter Cagliari: qui i giocatori consigliati saranno Lukaku e Bastoni (questo di ritorno da squallida), ma occhio anche a Nainggolan, che contro la sua ex squadra potrebbe aver una motivazione in più. Per la sfide del pomeriggio, ecco che in Juventus Genoa, ci sentiamo di mettere in evidenza McKennie come possibile sorpresa e Scamacca: in Sampdoria-Napoli, alla stessa ora occhio a Quagliarella e Insigne, sempre in ottima forma, Per l’incontro tra Verona e Lazio, facciamo attenzione alle squalifiche di Correa e Lazzari, mentre nel match Roma-Bologna delle ore 18 suggeriamo un turno in panca per Dominguez e Danilo. A chiudere il quadro per i consigli di Fantacalcio della Serie A alle ore 20.45 Fiorentina Atalanta, dove irrinunciabile sarà Muriel, fresco di gol come pure Zapata e Gosens.

