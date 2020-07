Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 30^ giornata

Eccoci con un nuovo appuntamento con i consigli Fantacalcio Serie A, dal momento che il massimo campionato ci propone tra oggi e domenica le partite valide per la sua trentesima giornata. Per ogni partite proveremo a indicare chi potrebbe essere una buona idea al Fantacalcio e chi invece potremmo evitare, tenendo conto delle indicazioni emerse dalle prime partite disputate dopo il lunghissimo stop per la pandemia. Cominciamo naturalmente dall’anticipo Juventus Torino, un derby della Mole che rischia di essere a senso unico: i granata si aggrappano a Belotti, ma di fronte ci saranno gli scatenati Cristiano Ronaldo e Dybala, sempre a segno in coppia da quando il campionato è ripartito. In Sassuolo Lecce l’eccellente attacco di De Zerbi sfida la peggiore difesa del campionato: fiducia dunque ai vari Boga, Berardi e Caputo, tra i giallorossi è da evitare la difesa e si potrebbe magari puntare su Mancosu. In prima serata avremo Lazio Milan: ricordate le squalifiche di Immobile e Caicedo, per i biancocelesti di conseguenza vanno in copertina Milinkovic Savic e Luis Alberto, più preziosi che mai stavolta; la doppia squalifica può essere una buona notizia per Donnarumma, mentre davanti fiducia a Rebic fra i rossoneri. La domenica si aprirà con Inter Bologna: fra i nerazzurri citiamo Bastoni e Barella, ma attenzione anche a un Sanchez ritrovato, che promette di modificare le gerarchie in attacco; i rossoblù si affideranno invece a Orsolini e al grande ex Palacio.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: TUTTE LE PARTITE

La domenica di Serie A proporrà poi Brescia Verona e in ottica Fantacalcio i consigli sono tutti in casa Hellas, dove si potrebbe pescare bene in ogni zona del campo. Per le Rondinelle citiamo Donnarumma, con già due gol all’attivo dopo la ripartenza del torneo. Per Cagliari Atalanta, Zenga ha grossi problemi in difesa proprio contro il migliore attacco della Serie A: la Dea cercherà di approfittarne ma attenzione al possibile turnover di Gasperini, mentre fra i sardi dovranno essere Nainggolan e un Simeone in gran forma a dare quel qualcosa in più. Passando a Parma Fiorentina, spicca naturalmente lo scontro generazionale di grande qualità fra Kulusevski e Ribery, poi tra gli emiliani citiamo anche Gagliolo, mentre la Viola ha disperato bisogno di rivedere Chiesa sui suoi livelli migliori. In Sampdoria Spal, delicata sfida salvezza, citiamo Bonazzoli da una parte e Valoti dall’altra, ma anche Floccari dopo il meraviglioso gol contro il Milan di mercoledì sera. Udinese Genoa è un altro scontro salvezza, con il morale tutto in favore dei friulani tra i quali indichiamo Jajalo e Lasagna fra i più in forma, per il Grifone ecco Pinamonti, che va in gol da due partite consecutive. Infine il grande posticipo Napoli Roma: i giallorossi in crisi si aggrappano a Dzeko e Carles Perez, unico a salvarsi giovedì, mentre fra i partenopei a Bergamo ha fatto bene Lozano e in generale la squadra di Gattuso sembra stare meglio di quella di Fonseca.



